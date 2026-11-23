„Byla to chyba, za níž se velice omlouvám,“ napsal Doksanský. O přijetí omluvy zároveň požádal všechny, kterých se jeho chování mohlo dotknout. „Prosím, přijměte mou omluvu,“ dodal.
Dvě videa z klubu poskytl Blesku jeho čtenář. Na prvním z nich se podle deníku Doksanský naklání k tanečnici. Když se žena zvedá, sáhne jí do výstřihu. Na druhém záznamu se poslanec líbá a objímá s další ženou, která stojí vedle něj.
Ještě před poslancovou omluvou redakce iDNES.cz oslovila koaliční politiky. „Ptáte se ženy, matky a babičky, takže já pro to pochopení určitě nemám,“ uvedla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Premiér a šéf hnutí Andrej Babiš řekl, že věc ponechá na poslaneckém klubu.
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Doksanský s tanečnicí v klubu? Rebel, řekl Macinka, Schillerová nemá pochopení
Šéfka klubu Taťána Malá ale pro iDNES.cz uvedla, že sama nevidí důvod, proč by se situací měli poslanci hnutí ANO zabývat. Připustila ale, že ho někdo z kolegů může na úterním jednání otevřít.
Doksanského se zastal například poslanec Filip Turek (Motoristé). Podle něj jde o soukromou věc a nevinnou zábavu, která nemá vliv na poslancovu práci. „Je to rebel,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka (Motoristé).
Doksanský přes 25 let vede centrum Sion, které v Hradci Králové zřizuje několik škol. Do Sněmovny se dostal v loňských volbách, působí v zahraničním výboru.