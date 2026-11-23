„Musím se Denise Doksanského zastat, je to jeho soukromá věc, nevinná zábava a na jeho skvělou politickou práci rozhodně nemá vliv,“ napsal iDNES.cz Turek (Motoristé).
Naopak vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová se poslance z klubu hnutí ANO nezastala. „Ptáte se ženy, matky a babičky, takže já pro to pochopení určitě nemám,“ sdělila redakci.
K situaci se krátce před svým odletem do Bratislavy vyjádřil také předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Nechám to na našem poslaneckém klubu,“ uvedl na dotaz iDNES.cz. Redakce kontaktovala s prosbou o reakci šéfku poslaneckého klubu ANO Taťánu Malou. Dosud odpověď nedorazila.
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Záběry z pražského klubu Zlatý strom poskytl Blesku jeho čtenář. Na videu se podle deníku poslanec sklání ke spoře oděné tanečnici na baru. Výhled na něj pak na chvíli zakryje žena stojící po jeho boku – s tou je pak poslanec na videu zachycen v intimní chvíli.
Poslanec pro deník situaci nekomentoval, redakce iDNES.cz taktéž shání jeho vyjádření.
Doksanský přes 25 let stojí v čele centra Sion, které dříve působilo jako náboženská skupina, později jako spolek, který ve městě zřizuje několik škol. Do Sněmovny se dostal po loňských volbách, je například členem zahraničního výboru.
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Nejedná se o první kontroverzi, která politika provází. Doksanský na sebe upozornil například při sporu o doplacení školného. To politik od svých studentů požadoval v roce 2022 těsně před jejich maturitou. Pokud by nezaplatili, hrozil jim zrušením studia. Studenti ale měli mít původně školné snížené.
Kvůli tomu se Doksanský letos dostal do sporu s poslancem opozičního hnutí STAN Matějem Hlavatým. Ten při interpelacích na premiéra Andreje Babiše kauzu kolem doplácení školného kritizoval jako morální problém. „Pane premiére, považuje hnutí ANO takové jednání za akceptovatelné,“ tázal se tehdy Hlavatý.
Své vystoupení pak poslanec zakončil popisem situace, kterou měl s Doksanským zažít. „Jsem v politice jedenáct let. Ještě nikdy se mi nestalo, aby mě politický konkurent naháněl na chodbách a snažil se mi vyhrožovat, že šlapu na hada bosou nohou, a že to není had, ale kobra,“ uvedl tehdy Hlavatý. Hlavatý následně uvedl, že se mu Doksanský omluvil.