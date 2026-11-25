„Neomlouval jsem se za to, že jsem heterosexuál a líbí se mi ženy, ani za to, že jsem ve volném čase zašel na skleničku do baru, vyčistit si hlavu po náročném pracovním programu,“ uvedl pro iDNES.cz.
Připustil však, že někteří lidé mohou určité způsoby trávení volného času vnímat citlivěji. „Pro někoho je nepřijatelné pít alkohol, jiný nemá rád krvavé sporty, pro jiného to může být cokoli se sexuálním podtextem a pro dalšího návštěva barů obecně. Jiní naopak všechny tyto věci mají rádi a nepřipadá jim nic zvláštního na tom, pokud se jimi baví třeba i politici,“ podotkl.
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Byla to chyba, omluvil se poslanec Doksanský za chování v nočním klubu
Omluva se tak podle něj týkala odpovědnosti politika, který je na veřejnosti vidět a musí počítat s tím, že ho lidé sledují i mimo pracovní dobu. Sám se podle svých slov chce do budoucna na veřejnosti chovat opatrněji. „Nechci, aby záběry z baru byly tím, co mě reprezentuje a jak mě vnímají ti, pro něž v politice pracuji. Napříště budu na veřejnosti opatrnější s vědomím, že se stále někdo dívá,“ poznamenal.
Klub se kauzou nezabývá
Podle poslance se mu ozvaly tisíce lidí, kteří mu psali, že se nemá za co omlouvat i že omluva byla chybou. Poděkoval jim za podporu. Zároveň uvedl, že jeho počínání nemá žádné důsledky pro další působení v poslaneckém klubu ANO ani ve Sněmovně. Klub se podle něj záležitostí oficiálně nezabýval.
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Doksanský s tanečnicí v klubu? Rebel, řekl Macinka, Schillerová nemá pochopení
Doksanský se omluvil už v pondělí poté, co Blesk.cz zveřejnil záběry z jeho návštěvy pražského klubu Zlatý strom. Na jednom z videí se poslanec sklání k tanečnici ležící na baru a při jejím zvedání jí sahá do výstřihu. Na druhém se líbá a objímá s další ženou. „Byla to chyba, za níž se velice omlouvám,“ napsal na Facebooku.
K situaci se předtím vyjádřili také představitelé hnutí ANO. Premiér Andrej Babiš uvedl, že věc ponechá na poslaneckém klubu. Šéfka klubu Taťána Malá tehdy neviděla důvod, proč by se jí poslanci měli zabývat.
Vicepremiérka Alena Schillerová naopak uvedla, že pro Doksanského chování jako žena, matka a babička nemá pochopení. Poslanec Filip Turek se ho zastal s tím, že jde o soukromou věc.