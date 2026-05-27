Vzdor Bruselu? Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu

Autor: ,
  12:52aktualizováno  13:12
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO).
Andrej Babiš

Andrej Babiš | foto: Anna Kristová, MAFRA

Deníku N to ve středu řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Podle českých médií EK napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem.

Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů Babiše. Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, považuje tím střet zájmů za vyřešený.

Šebestyán řekl Deníku N, že Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) dotace Agrofertu nadále vyplácí a o svých krocích informuje Generální ředitelství evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri). „Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by s tím generální ředitelství pro zemědělství nesouhlasilo,“ řekl ministr.

Šebestyán potvrdil, že dostal dopis z Bruselu adresovaný ministerstvu pro místní rozvoj, který vyzývá k zastavení dotací pro holding Agrofert. Podle Deníku N je přesvědčený, že obsah dopisu a pokyn pozastavit dotace pro další postup jeho ministerstva vůči holdingu Agrofert nic nemění. Podle něj se liší přístup k dotacím spravovaným různými ředitelstvími EK, když v případě zemědělství spadají pod DG Agri a v případě dotací zajišťovaných v Česku ministerstvem pro místní rozvoj spadají pod Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG Regio).

„Nebudu předjímat, proč obě generální ředitelství postupují rozdílně. Možná je to proto, že SZIF všechny své dokumenty zveřejnil, vysvětlil to DG Agri dopředu a to může být důvod,“ řekl ministr.

O dopisu, ze kterého vyplývá, že Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkající se Babišova střetu zájmů, v pondělí odpoledne informoval server iROZHLAS.cz. Brusel podle něj žádá odpovědi na další otázky, česká strana na to má měsíc. Podle Seznam Zpráv EK v dopise uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí.

Seznam Zprávy dříve uvedly, že pokud Evropská komise nebude s reakcemi českých úřadů spokojená, spustí formální audit, který může skončit tím, že EU nařídí peníze vyplacené Agrofertu vrátit. Získat verdikt EU přitom může trvat i roky, po které bude holding moct pobírat dotace, upozornil server.

Vzdor Bruselu? Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra...

