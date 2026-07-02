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Budou Xaver Veselý či Šlégr platit? ČT chce odškodné za nezákonné odvolání komise

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  16:09aktualizováno  17:06
Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Na snímku kandidát Luboš Xaver Veselý. (1. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...
Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...
Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...
Úřad vlády České republiky. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek. (22. dubna...
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Česká televize (ČT) začala vymáhat zhruba čtyřmilionovou škodu po deseti bývalých i současných radních, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali dozorčí komisi. Deníku N to řekl zástupce mluvčího ČT Radek Konečný. Radní Veselý pak redakci iDNES.cz potvrdil, že věc již předal svým právníkům.

Ze současných radních se to týká Luboše Xavera Veselého, Vladimíra Karmazína a Jiřího Šlégra. Nejvyšší soud loni rozhodl, že za nezákonné odvolání nese odpovědnost ČT. Rada je podle rozsudku orgánem jejím, nikoliv státu. ČT musela odvolaným členům komise vyplatit odškodné.

K úhradě škody vyzval radní letos na konci dubna hlasy opozice sněmovní mediální výbor. „ČT zaslala dotčeným členům rady předžalobní výzvu k úhradě způsobené škody a bude v této věci nadále postupovat s péčí řádného hospodáře standardním způsobem, a to včetně případného zahájení soudního sporu. Další podrobnosti nebudeme v tento okamžik sdělovat,“ sdělil Deníku N Konečný.

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Televize škodu po radních vymáhá rovnoměrně, každý by tak měl zaplatit zhruba 400 000 korun. Kromě Veselého, Šlégra a Karmazína tehdy pro odvolání dozorčí komise hlasovali i Hana Lipovská, Jiří Kratochvíl, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Pavel Kysilka, Daniel Váňa, Pavel Matocha a Roman Bradáč.

Absurdní, myslí si radní

„Předal jsem to právníkům, čekám na jejich stanovisko,“ reagoval pro iDNES.cz Luboš Xaver Veselý s tím, že se nedomnívá, že by pochybil.

Veselý se k věci vyjádřil už v dubnu ve Sněmovně, krátce před svým znovuzvolením do rady: „Každému z nás se může stát, že udělá chybu, ale tohle chyba nebyla. Kdyby se to opakovalo, znovu bych zvedl ruku pro odvolání dozorčí komise.“ radní ve čtvrtek redakci potvrdil, že si za někdejším vyjádřením stojí.

Matocha v květnu ČTK sdělil, že by případné vymáhání škody považoval za absurdní. „Radní v dané záležitosti mimo jiné postupovali v souladu s právním názorem renomované právní kanceláře, který si v roce 2020 nechala ČT vypracovat. Dozorčí komise je poradní orgán Rady ČT, a proto Rada ČT má právo ho odvolat, pokud v něj ztratila důvěru. Trvám na tom, že radní v roce 2020 rozhodli zodpovědně a nic nezanedbali,“ řekl.

Budou Xaver Veselý či Šlégr platit? ČT chce odškodné za nezákonné odvolání komise

Rozhodnutí rady později zrušil Nejvyšší správní soud a pražský městský soud některým odvolaným členům komise přiznal náhradu škody.

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