Státní zdravotní ústav a hygienici varují zejména před nárůstem případů horečky dengue. Za celý loňský rok lékaři zachytili 111, o rok dříve pak 119 případů. Letos se nákaza rozšiřuje výrazně rychleji – k 13. dubnu byla nákaza zjištěna už u 61 lidí, což je podstatně více než loni touto dobou. Pro srovnání, za celý rok 2018 bylo „jen“ 36 případů.
Infekční onemocnění je způsobeno virem dengue, který přenášejí komáři tygrovaní z rodu Aedes. Dengue se nejčastěji vyskytuje v tropických a subtropických oblastech, včetně Střední a Jižní Ameriky, Afriky, některých částí Asie a tichomořských ostrovů. Každý rok se jí nakazí až 400 milionů lidí, z toho přibližně 100 milionů onemocní a 40 tisíc zemře, a to zejména děti.
Zatímco ve větších letoviscích provozovatelé vykuřují vnitřní i vnější prostory proti komárům, domorodé ostrovy to nedělají. Důvod je prostý, nemají s těmito nákazami takové problémy, tak tomu nepřikládají váhu.