Babiš s tlakoměrem i odhalení rizikových znamének. Na vládě uspořádali Den zdraví

Zkouška kapacity plic, kontrola cukru, měření tlaku a osvěta v oblasti rizika rakoviny. To vše bylo ve čtvrtek připraveno pro zaměstnance úřadu vlády. „Zdraví nezačíná v nemocnici, prevence je klíčem,“ řekl na úvod akce ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Mezi nejdůležitější prvky zdraví považuje pravidelný a přirozený pohyb. „Strava je také důležitá, ale je to opravdu zdravý, přirozený pohyb, který je naprosto klíčový pro to, aby byl člověk zdravý,“ uvedl pro iDNES.cz. Právě z toho důvodu má Úřad vlády v plánu zřídit v areálu i tělocvičnu.
Při předváděcí akci si ale museli pracovníci vystačit ještě bez tělocvičny. Zatímco o testování kapacity plic byl zájem takový, že se tvořily fronty, u stanoviště stomatologů byl reportér iDNES.cz po zhruba půlhodině první.
Péče byla precizní. O tom svědčí i slova premiéra Babiše. „Dozvěděl jsem se, že dvěma kolegům zde objevili znaménka, která vypadala rizikově,“ odtajnil. Celá akce má kromě preventivního charakteru inspirovat ostatní zaměstnavatele, aby pro své pracovníky připravili něco podobného.
O tom, že výjezdy do firem jsou pro některé lékaře rutinou, hovořila Daniela Dušková z Všeobecné fakultní nemocnice, která na pracovištích shání dárce krve. „Celý ten cirkus vezmeme a třeba třikrát do týdne s ním někam vyrazíme,“ popisuje. Tak prý seženou nejvíce dobrovolníků. Na Úřadu vlády jich ve čtvrtek bylo registrovaných 38, což je prý zhruba průměr. Potřebovali by ale daleko více. V celé republice chybí až 150 tisíc dárců krve.
Očkování chybělo
Mezi stánky by zaměstnanci Úřadu vlády marně hledali osvětu o očkování. Česko je přitom, co se týče proočkovanosti populace proti chřipce, hluboko pod průměrem vyspělých zemí. „Například ve Finsku, kde jsem působil, je proočkovanost výrazně vyšší,“ přiznává pro iDNES.cz ministr zdravotnictví Vojtěch. Efekt vakcíny proti chřipce ale zpochybňuje koaliční SPD, především její poslanec Jan Síla. „Strategie přínosy očkování prezentuje jako samozřejmé, aniž by byla vedena otevřená odborná diskuse o limitech účinnosti, proměnlivosti virových kmenů či reálném dopadu na úmrtnost a hospitalizace,“ popisoval dříve.
Vojtěch ale plánuje spíše větší zpřístupnění očkování proti chřipce, které by mělo být podle plánů resortu možné i v lékárnách. „Je to dobrovolné, nikdo nikoho nenutí, ale chceme vysvětlovat, že očkování má smysl,“ pokračuje ministr. Rozdílnou pozici s koaliční SPD ohledně vakcinace by ale podle svých slov neoznačoval jako konflikt. „Vedeme diskuzi, je věcná. Já doufám, že se všichni shodneme na tom, že očkování proti chřipce je základní prevence,“ dodává.