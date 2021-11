Vlčí mák připomíná Den válečných veteránů. V Česku jich žije přes 15 tisíc

Kolik vláčených veteránů a veteránek má nyní Česká republika? A kdo jsou tito lidé?

Z první světové války už vůbec nikoho, z druhé světové války to je přibližně dvě stě (žijících) válečných veteránů, těch novodobých je přes patnáct tisíc.

S mnoha z nich jste se určitě osobně setkal. Čeho si na těchto lidech vážíte nejvíc, je něco, čím mohou společnost inspirovat?

To není jednoduchá otázka. Já jsem se setkal s veterány z druhé světové války, s novodobými, dokonce jsem mluvil i s některými československými legionáři, kteří bojovali v první světové válce. Většinou se jednalo o naprosto mimořádné lidi. Stavěli zájmy země, pod jejíž vlajkou bojovali, tedy Československa, nad zájmy vlastní. Můžeme se inspirovat jejich hrdinstvím, často obrovskou skromností a ochotou sebeobětování se pro nás pro všechny. Protože i díky nim vedeme nyní náš rozhovor v češtině.

Napadá vás nějaká osobnost, kterou byste rád vyzdvihl a připomněl?

Bylo by jich hodně, ale mě okamžitě napadne generál Rudolf Pernický. Velitel výsadku Tungsten z Velké Británie, který seskočil do okupovaného Československa v prosinci 1944 a až do konce války tady velice úspěšně bojoval proti Němcům. Po únoru 1948 se stal obětí komunistických represálií a strávil dvanáct let ve věznicích komunistického režimu.

Což je bohužel osud celé řady těchto mimořádných mužů a žen, kteří bojovali proti nacismu, ale komunistický režim se k nim zachoval zavrženíhodně.

Je péče o ně podle vás dostatečná?

Za mě není. Z koncepce péče o válečné veterány na léta 2017 až 2021, na kterém jsem se taky podílel, si troufám říci, že se nepodařilo realizovat ani dvacet procent. Celou řadu věcí, stát nezvládá. Když potřebuje veterán pomoc, aby ze systému automaticky vyplývaly kroky, jak mu stát pomůže.

Datum je spjato s podpisem míru 1. světové války Termín se vztahuje k událostem první světové války, kdy 11. listopadu 1918 bylo ve vlaku u severofrancouzského města Compiègne v 11 hodin podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem a tím ukončeny boje první světové války.

Na druhou stranu mnoho lidí jak ze státního, tak soukromého sektoru dělá pro válečné veterány hrozně moc, ale často je to postaveno na obrovském osobním zaujetí jednoho člověka.



Kde se vzala symbolika připomínky válečných veteránů zrovna vlčím mákem?

Symbol se zrodil za první světové války. V roce 1915 kanadský chirurg John McRae v reakci na smrt svého přítele, který padl při německém dělostřeleckém přepadu, napsal báseň věnovanou vlčím mákům na flanderských polích. Báseň se stala velmi populární a po válce se stal vlčí mák symbolem válečných veteránů.

Letos to bude dvacet let co se v Česku připomíná Den válečných veteránů. Na středeční schůzi Poslanecké sněmovny měla vlčí mák připnutý většina politiků. Myslíte, že se zvýšilo i povědomí veřejnosti?Dokonce příslušníci britské královské legie, veteráni, často ranění, invalidé začali vyrábět papírový vlčí mák a ze sbírek, které s tím byly spojené se financovala péče o veterány. Postupem času byl přejat i dalšími zeměmi.



Jsem o tom přesvědčený a jsem nesmírně rád, že si politická reprezentace vlčí mák připíná a že používají ten vojenského fondu solidarity. Navazuje na původní tradici a myšlenku - dobrovolným příspěvkem do kasičky fondu se přispívá na péči o válečné veterány.

Budete se účastnit nějaké vzpomínkové akce?

Budu ve čtvrtek odpoledne moderovat jednu z velkých připomínkových akcí na pražském Náměstí Míru, kde je už tradičně pořádán program jak pro školy, tak širokou veřejnost. A ve středu jsem se účastnil lampionového průvodu dětí v Lidicích.