Hrozná ostuda, ke státní vlajce se chovají jako ke kusu hadru, tepe opozice vládu

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl, aby 30. března slavil Den české vlajky, Senát mu však prozatím návrh zamítl. Úřady přesto dostaly pokyn vlajky na den vyvěsit a vládní sociální sítě se zaplnily příspěvky o svátku. Na jednom z nich například mluvčí vlády Karla Mráčková zvedá vlajku ze země. Podle opozičních politiků jde o potupu a možné porušení zákona o státních symbolech.
ilustrační snímek

Den české vlajky podle Úřadu vlády představuje novou příležitost připomenout si historické souvislosti, posílit národní identitu a vyjádřit úctu k České republice i jejím symbolům.

Podle Senátu by však zavedení svátku znamenalo upozadění dalších šesti oficiálních symbolů státu, proto prozatím návrh zamítl. Návrhem se bude muset znovu zabývat Sněmovna, která jeho původní verzi schválila zrychleně počátkem března.

I přesto úřady dostaly pokyn vlajky v pondělí vyvěsit, na vládních sociálních sítích dostal svátek také značný prostor. Kritiku však vyvolal jeden z příspěvků, na kterém mluvčí vlády Karla Mráčková společně s Babišovou marketérkou Anetou Zicklerovou zvedá českou vlajku ze země. Podle opozičních politiků jde o potupu vlajky a porušení zákona o státních symbolech.

⬜️ Před 106 lety byla uzákoněna podoba československé vlajky – symbol, který nás provází dodnes. Připomeňme si, co pro nás znamená: historii, identitu a hrdost.

30. březen zdůrazňuje význam našich státních symbolů a nově by se měl na návrh premiéra @andrejbabis stát také Dnem české vlajky. Letos tedy ještě neoficiálně – ale to nebrání si uvědomit její hodnotu a vyvěsit ji.

30. března 2026 v 10:20, příspěvek archivován: 31. března 2026 v 8:32
V zákoně o statních symbolech se píše tato věta: „Státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země.“

„Potupa státní vlajky. Tyto drzé osoby neuctivě mávají stání vlajkou jako šmejdi s reklamou na hrnce a deky,“ napsala k příspěvku například senátorka Miroslava Němcová (ODS).

Ke kritice se přidali také zástupci hnutí STAN. „Tohle je hrozná ostuda. A taky dokonalá sonda do fungování Babišovy národovecké vlády. S pompou oznamují zavedení Dne vlajky, symbolů státnosti a úcty k nim mají plná ústa. Ale ve skutečnosti se k vlajce, kterou všichni máme v úctě i bez speciálních dní, chovají jako ke kusu hadru,“ napsal na sociálních sítích předseda Vít Rakušan.

Den české vlajky ne, změňme název svatováclavského svátku, navrhuje Senát

„Na našem skautském táboře každé ráno slavnostně vztyčujeme vlajku a večer ji zase snímáme. A vzdáváme jí úctu. A i to nejmenší dítě ví, že se vlajka nesmí dotknout země. Tady si s ní hážou jak s obyčejným kusem látky. Místo aby vlajce vzdali čest, pohanili ji,“ uvedl k příspěvku europoslanec Jan Farský.

Úřad vlády se rozzářil do barev české trikolory. Upozornil na Den české vlajky

Dostatečnou podporu v Senátu nemělo ani uzákonění Dne Orla jako významného dne, kterým by chtěli hlavně lidovci uctít tuto katolickou tělovýchovnou organizaci.

Hrozná ostuda, ke státní vlajce se chovají jako ke kusu hadru, tepe opozice vládu

Premiér Andrej Babiš přichází po jednání vlády. (30. března 2026)

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl, aby 30. března slavil Den české vlajky, Senát mu však prozatím návrh zamítl. Úřady přesto dostaly pokyn vlajky na den vyvěsit a vládní sociální sítě se zaplnily...

31. března 2026  10:27

