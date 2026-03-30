Úřad vlády se rozzářil do barev české trikolory. Upozornil na Den české vlajky.

„Vezměme si rok 2026 za „rok hrdosti“. Máme tolik dobrých důvodů se hrdě hlásit ke své národnosti. Lidé měli by vlajku běžně vyvěšovat, třeba z oken, nebo ji nosit na klopě,“ uvedl nedávno premiér Andrej Babiš.
Zároveň řekl, že státní vlajka České republiky je reprezentativním symbolem samostatného a suverénního státu, jak na mezinárodním poli, tak doma. „Je ikonou národní identity, sounáležitosti občanů,“ doplnil Babiš.
„Málo si uvědomujeme hodnotu vlajky v občanské rovině, jak nás tento symbol spojuje mezi sebou i s naší historií, s našimi předky,“ dodal premiér.
Den české vlajky ne, změňme název svatováclavského svátku, navrhuje Senát
Den české vlajky podle úřadu vlády představuje novou příležitost připomenout si historické souvislosti, posílit národní identitu a vyjádřit úctu k České republice i jejím symbolům.
Senát chce přitom místo uzákonění Dne české vlajky jako významného dne upravit název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Prosadili to minulý týden senátoři především z klubu ODS a TOP 09 kvůli tomu, aby nebylo zvýrazněním vlajky upozaděno dalších šest oficiálních symbolů státu. Návrhem se bude muset znovu zabývat Sněmovna, která jeho původní verzi schválila zrychleně počátkem března.
Současný český kalendář obsahuje 19 významných dnů. Na rozdíl od státních nebo státem uznaných svátků jsou to běžné pracovní dny.