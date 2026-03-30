Úřad vlády se rozzářil do barev české trikolory. Upozornil na Den české vlajky

Autor:
  20:54
Budova Úřadu vlády se v pondělí zbarvila do české trikolory. Právě 30. března se dle premiéra Andreje Babiše (ANO) nově slaví Den české vlajky, byť Senát to neschválil a navrhl jinou změnu. Nynější datum podle vlády odkazuje na rok 1920, kdy byla československá státní vlajka oficiálně uzákoněna jako symbol státnosti, suverenity a národní identity.

„Vezměme si rok 2026 za „rok hrdosti“. Máme tolik dobrých důvodů se hrdě hlásit ke své národnosti. Lidé měli by vlajku běžně vyvěšovat, třeba z oken, nebo ji nosit na klopě,“ uvedl nedávno premiér Andrej Babiš.

Zároveň řekl, že státní vlajka České republiky je reprezentativním symbolem samostatného a suverénního státu, jak na mezinárodním poli, tak doma. „Je ikonou národní identity, sounáležitosti občanů,“ doplnil Babiš.

„Málo si uvědomujeme hodnotu vlajky v občanské rovině, jak nás tento symbol spojuje mezi sebou i s naší historií, s našimi předky,“ dodal premiér.

Den české vlajky ne, změňme název svatováclavského svátku, navrhuje Senát

Den české vlajky podle úřadu vlády představuje novou příležitost připomenout si historické souvislosti, posílit národní identitu a vyjádřit úctu k České republice i jejím symbolům.

Senát chce přitom místo uzákonění Dne české vlajky jako významného dne upravit název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Prosadili to minulý týden senátoři především z klubu ODS a TOP 09 kvůli tomu, aby nebylo zvýrazněním vlajky upozaděno dalších šest oficiálních symbolů státu. Návrhem se bude muset znovu zabývat Sněmovna, která jeho původní verzi schválila zrychleně počátkem března.

Současný český kalendář obsahuje 19 významných dnů. Na rozdíl od státních nebo státem uznaných svátků jsou to běžné pracovní dny.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Nejčtenější

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.