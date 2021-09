Srdce slaví svůj den. Ke správnému rytmu mu už dekády pomáhá kardiostimulátor

Vývoj by se ale ani zde neměl zastavit. Pracuje se totiž na několika dalších konceptech: První koncept je „bateryless“ kardiostimulátor, který by vůbec neměl baterii a energii by získával pomocí svalové aktivity pacienta.

Druhým konceptem je kultivace kmenových buněk, které mají schopnost se elektricky samy aktivovat a po jejich implantaci by tak mělo srdce nový přirozený buněčný stimulátor.