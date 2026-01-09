Začít nový rok bez cigarety. Předsevzetí často končí na Den slabé vůle

Lenka D. Jančarová
  10:06
Když si na konci roku vytyčíme nová předsevzetí, většinou už v polovině ledna přicházíme o značnou část motivace. A není se čemu divit. Právě na druhý lednový pátek totiž připadá Den slabé vůle. Lidé na začátku ledna se chtějí více hýbat, zdravěji se stravovat, ale také přestat s kouřením. K úspěšnému konci své předsevzetí dotáhne pouze zlomek.
Při plánování předsevzetí je také velmi důležité mít konkrétní úmysly. Hubnutí a sportování patří mezi top lednových záměrů. | foto: Profimedia.cz

„Se začátkem nového roku vzroste v našem studiu návštěvnost až o 30 procent a opadat to skutečně začne už někdy v polovině ledna,“ popisuje zakladatel a majitel studia Yoga Karlín v Praze Richard Vrdlovec. Takovým lidem se s nadsázkou přezdívá „ledňáčci“, protože většinou se dají na sportování v rámci novoročního předsevzetí začátkem ledna. Jejich úsilí však po pár týdnech většinou vezme za své a cvičit přestanou. Kritický okamžik nastává druhý pátek v lednu, i proto se mu začalo přezdívat Den slabé vůle.

Tradice novoročních předsevzetí má přitom dlouhou historii. Objevila se už před více než čtyřmi tisíci lety u starých Babyloňanů, ačkoliv pro ně rok nezačínal v lednu, ale v polovině března, kolem jarní rovnodennosti. Podle historiků stálo tehdy v čele seznamu novoročních předsevzetí přání vrátit sousedovi zrezavělé hrábě a poté časově neurčené předsevzetí splatit dluhy. K nejčastějším předsevzetím dnes patří pravidelný pohyb, zdravá strava, hubnutí a v neposlední řadě přání přestat kouřit.

Nej předsevzetí letošního roku: dopřejte si luxus nechat věci být

Podle průzkumu agentury Ipsos z prosince 2024 si na loňský rok dalo novoroční předsevzetí 41 procent dotázaných. Nejvíce, 39 procent z nich, chtělo zhubnout, 32 procent zdravěji jíst a 30 procent sportovat. Často také lidé plánují zlepšit svoji finanční situaci, snížit stres, trávit více času s rodinou, více cestovat, věnovat se kariéře i osobnímu rozvoji, ale také vylepšovat mezilidské vztahy. Podle tohoto průzkumu přiznávají téměř tři čtvrtiny z těch, kteří si dávají předsevzetí, že je plní jen částečně. Úplného úspěchu dosáhne asi dvanáct procent dotázaných.

Do bilancování se pusťte jen s dobrou náladou. A věřte v lepší zítřky

Vlivem novoročních předsevzetí se v lednu pravidelně zvyšuje i návštěvnost posiloven a fitness-center. U těch levnějších až o 200 procent, u dražších asi o polovinu. Z hlediska sportovních aktivit jsou v Česku dlouhodobě oblíbené právě posilovny. Oproti skupinovým cvičením zaznamenaly podle dat společnosti MultiSport Benefit v roce 2024 čtyřikrát větší návštěvnost. Do posiloven i na skupinové lekce ale lidé nejčastěji chodí ve stejný den, tedy v pondělí, nejméně naopak v sobotu. V únoru už předsevzetí dodržuje jen polovina z nich, v březnu zhruba třetina. Tradice předsevzetí má ale i náboženský původ – staří Římané začínali rok činěním slibů bohu Janusovi, který představoval v římské mytologii boha dveří, začátků a konců, v moderní kultuře je po něm pojmenován měsíc leden (Januar).

Jak zahodit cigaretu?

V dnešní době je pro mnoho křesťanů novoroční předsevzetí součástí přípravy na další rok, společně s modlitbou. Pro většinovou populaci je ale začátek nového roku spíš příležitost zlepšit životní styl či zatočit s některou z neřestí. Například přestat kouřit si předloni jako předsevzetí podle agentury Ipsos stanovil zhruba každý desátý dotázaný, nejčastěji ve věkové skupině od 36 do 44 let.

A není se čemu divit. Kouření způsobuje infarkty myokardu, mozkové příhody, chronickou obstrukční plicní nemoc a je zodpovědné i za plicní a jiné nádory. Symbolika novoročních předsevzetí může motivovat i ty, kteří se jinak k rozhodnutí přestat kouřit neodhodlají. Dnes navíc existuje řada možností, jak se cigaret zbavit. Využít lze odborná poradenská centra na odvykání kouření dostupná v celém Česku, k dispozici jsou volně prodejné nikotinové náplasti nebo spreje či moderní alternativy bez kouře.

Tentokrát to určitě vyjde! Víme, jak letos dodržet svá předsevzetí

„Musíme si uvědomit, že když už existují alternativní způsoby kouření, jako je zahřívaný tabák, nikotinové sáčky či jiné náhražky nikotinu, má to v odvykání logiku. Neříkám, že jsou náhražky úplně nevinné, ale procentuálně je jejich škodlivost daleko nižší, tak kolem sedmi procent, oproti sto procentům z klasických cigaret,“ řekl pro iDNES.cz kardiolog Petr Neužil.

Mezi nejčastějšími důvody pro nedodržení předsevzetí lidé v průzkumu uváděli nedostatek času, energie, přílišné pracovní vytížení či nedostatek peněz. Podle odborníků je však klíčem k úspěchu stanovení reálných cílů. Pokud je předsevzetí v mezích možností a dotyčný si udrží silnou motivaci, tak šance na úspěch významně roste.

