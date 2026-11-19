Dát jen na první dojem se nevyplácí – což platí i u výběru střední školy. Ten by měl být obzvlášť pečlivý, dítě tam přece jen stráví mezi třemi a osmi roky svého života a mělo by tam tedy být maximálně spokojené.
|
Rok 2027 ve školách. Kdy jsou přijímačky, zápisy, maturity a prázdniny
Nejdůležitějším krokem při výběru pak je, vyjma čtení různých recenzí či doporučení nebo sledování úspěšnosti studentů u závěrečných zkoušek, osobní návštěva instituce během dnů otevřených dveří. Jen ta totiž při správné přípravě pomůže prohlédnout případné falešné pozlátko a nerealistickou sebeprezentaci některých středních škol či gymnázií.
Dny otevřených dveří pro školní rok 2027/2028 probíhají nejčastěji v rozmezí od listopadu 2026 do února 2027. S koncem tohoto období už také běží lhůty na podání přihlášky.
Příprava na DOD: co je důležité pro dítě?
Návštěvě dne otevřených dveří na střední škole nebo gymnáziu by měla předcházet zevrubná debata s nastávajícím studentem. Ta napoví nejen, které školy patří do užšího výběru, ale rovněž na co se zaměřit přímo během návštěvy:
- zájem o konkrétní obor,
- množství praktické výuky,
- možnosti studia jazyků nebo důraz na určitý předmět,
- náročnost studia či zkoušek,
- začlenění do kolektivu.
Ideální je připravená sada otázek, kterou půjde položit na každé navštívené škole a odpovědi pak jednoduše porovnat. Se získáním základního přehledu pomůže třeba katalog škol a oborů na webu Přijímačky krok za krokem. Ten zahrnuje na 1 400 středních škol a gymnázií po celé republice a nabízí i řadu užitečných tipů.
Co zjišťovat během DOD na středních školách?
Při samotné návštěvě nechá předchozí příprava více času na zkoumání dalších aspektů: podoby běžné výuky, přístupu učitelů nebo zkušeností současných žáků. Právě průvodci v podobě stávajících studentů jsou ideálním zdrojem informací – situaci na dané škole i způsoby a kvalitu výuky zkrátka popisují nejvěrohodněji.
Jejich výpomoc během dnů otevřených dveří naštěstí využívá stále více středních škol. Ptejte se jich raději mimo doslech učitelů, aby nebyli pod tlakem a na otázky stran atmosféry, náročnosti pedagogů a jejich přístupu k výuce odpovídali co nejupřímněji.
|
Přijímačky krok za krokem. Jak se nejlépe rozhodnout, radí autorka projektu
Zkuste však oslovit i nějaké náhodné studenty, ne jen ty „oficiálně přidělené“ průvodce. Chybět by samozřejmě neměly ani rozhovory se samotnými učiteli. A na co se ptát? Možností je mnoho, chybět by ale neměly dotazy na:
- průběh běžného vyučovacího dne a týdne,
- začátek a konec vyučování či místa výuky,
- náročnost domácí přípravy,
- konání praxí – délka, náročnost či zprostředkování,
- vztahy a atmosféra ve škole.
Nebojte se také ptát po ukázkách rozvrhů, způsobu začlenění nových studentů nebo specifických podmínek přijetí. Leccos prozradí třeba dotaz, zda by si student školu vybral znovu – mějte ale na paměti, že jeden příliš nespokojený nebo naopak příliš nadšený student není ideálním vzorkem.
|
Přihlášky na střední 2027: DiPSy má několik háčků. Na co si dát pozor
Co ještě během výběru školy hlídat?
Během DOD budou školy informovat rovněž o kritériích k přijetí. Vedle zjišťování podmínek, jež je potřeba splnit, se vyplatí zaměřit i na počty přijatých v předchozích letech. Pozornosti by však neměla uniknout ani data o úspěšnosti během závěrečných zkoušek či maturit.
Po návratu ze dne otevřených dveří na střední škole nebo gymnáziu by měla opět následovat debata, během níž rodiče s dítětem porovnají dojmy z návštěvy: co nastávajícího středoškoláka či gymnazistu zaujalo a co mu naopak nesedělo?
Při výběru školy se hodí myslet i na záležitosti ryze organizační – třeba na možnosti cesty z domova do školy a nazpět, nebo na kroužky: jak dlouho by trvala každodenní cesta, kolik by vyžadovala přestupů a v kolik hodin by muselo dítě (a rodič) vstávat?