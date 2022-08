Lidský řetěz, koncerty. Ukrajinci slaví v Česku ve stínu války Den nezávislosti

První z akcí začala v 8 hodin ráno na Václavském náměstí v Praze, koná se zde shromáždění pořádané spolkem Asociace „Evrosen-Baiterek“, očekávaná účast je až pět tisíc lidí.

Od 8 hodin do 20 hodin je hlášené setkání na náměstí Borise Němcova v Praze 6 pořádané spolkem PROCOMA, akce je u ulicie Wolkerova do vstupu do Stromovky. Pořadatelé očekávají účast zhruba stovky lidí.

V pražském Cross clubu se večer uskuteční rapová benefice pro Ukrajinu a od 14:00 hodin je možné v Manifestu na Andělu ochutnat ukrajinské jídlo. V Brně se pořádá ukrajinský jarmark.

Od 17 do 21 hodin je naplánovaná akce na pražském Výstavišti před Průmyslovým palácem na Praze 7. „V rámci programu vystoupí ukrajinská umělecká sdružení a kapely Džerelo, OELJ, MarOLja s několikaletou tradicí působení v Praze. Vystupující představí hru na ukrajinské lidové nástroje sopilka a bandura, ale také ukrajinské lidové tance a zpěv. Večer završí vystoupení známé ukrajinské hip-hopové kapely THMK (Tanec na Majdanu Kongo),“ uvedlo velvyslanectví.

UKR Embassy in CZE @UKRinCZE Před šesti měsíci rusko opakovaně zaútočilo na Ukrajinu a udělalo nám peklo na zemi. Vyhnalo miliony lidí z jejich domovů, zničilo miliony lidských obydlí a osudů, vzalo život tisícím lidí a dětí. Avšak dnes už nikdo nepochybuje, že zvítězíme. Musíme zvítězit.



#StandWithUkraine https://t.co/AdIaF8grxs oblíbit odpovědět

Na Staroměstském náměstí je od 18:45 hlášena akce Junáku s názvem Lidský řetěz tvořený Ukrajinci a podporovateli Ukrajiny, součást celosvětové iniciativy k ukrajinskému Dni nezávislosti. Organizátoři nahlásili na pražský magistrát předběžnou účast 150 lidí.

V Česku se na podporu Ukrajiny konají rovněž dlouhodobé akce. Každou neděli pořádá spolek Pražský Majdan demonstraci na podporu Ukrajiny vůči ruské agresi, která se koná na Staroměstském náměstí u sochy Jana Husa.

Na Ukrajině probíhá připomínka Dne nezávislosti Ukrajiny pouze symbolicky, Ukrajinci se obávají zvýšených útoků ze strany Ruska. V centru Kyjeva místo tradiční vojenské přehlídky probíhá výstava zničené ruské vojenské techniky.

„Ukrajinci během posledních šesti měsíců změnili dějiny, svět i sebe a dali lidstvu naději na spravedlnost,“ uvedl ve svém středečním projevu k národu při příležitosti Dne nezávislosti Ukrajiny podle agentury Ukrinform uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters rovněž prohlásil, že jeho země se znovu zrodila, když ji před půl rokem vojensky napadlo Rusko, a v boji zvítězí.

Ukrajinci dle Zelenského nyní přesně vědí, kdo je jejich „bratr a přítel“ a kdo není „ani náhodný známý“. „A celý svět zjistil, kdo jsou Ukrajinci. A co je Ukrajina. Nikdo už nebude říkat: Je to někde vedle Ruska,“ poznamenal Zelenskyj. Prohlásil, že jeho vlast rovněž dala světu novou naději, že spravedlnost „neopustila náš cynický svět“.