Česko bude slavit den vlajky, připadne na 30. března. Novelu podepsal prezident

Babiš zdůvodnil doplnění významných dnů tím, že státní vlajka je základním symbolem Česka a vyjadřuje jeho nezávislost a svrchovanost. „Státní vlajka České republiky je reprezentativním symbolem samostatného a suverénního státu v mezinárodním i vnitrostátním prostoru,“ napsal Babiš v důvodové zprávě.
Premiér zdůraznil také hodnotu vlajky pro občany. „Je tradičně zobrazována a používána jako symbol národní identity, sounáležitosti občanů daného státu, sdílených hodnot a hrdosti na občanství státu, k němuž jehož obyvatelé patří,“ uvedl premiér.
Zavedení nového významného dne by podle něho mělo posílit hrdost příslušnosti k českému národu. Datum zvolil Babiš v souvislosti s tím, že 30. března 1920 byla oficiálně uzákoněna československá vlajka. Pro Babišův návrh v dubnu hlasovalo 107 ze 173 přítomných poslanců, spolu s vládní koalicí ANO, SPD a Motoristy sobě také někteří poslanci ODS.
Poslanci schválili významný Den české vlajky 30. března, který navrhl Babiš
Senát neprosadil návrh, který místo uzákonění Dne české vlajky upravoval název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Senátoři poukazovali na to, že v poslanecké novele jde o zvýraznění jen jednoho z oficiálních symbolů státu. Upozorňovali na to, že státními symboly jsou i velký a malý státní znak, státní barvy, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.
Současný český kalendář obsahuje 19 významných dnů. Na rozdíl od státních nebo státem uznaných svátků jsou to běžné pracovní dny. Den české vlajky podle úřadu vlády představuje novou příležitost připomenout si historické souvislosti, posílit národní identitu a vyjádřit úctu k České republice i jejím symbolům.