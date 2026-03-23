Demonstrovali proti výsledku voleb, řekl Turek k protestu na plné Letné

Josef Kopecký
  10:45
Filip Turek, poslanec za Motoristy sobě a vládní zmocněnec pro Green Deal, se velmi kriticky vyjádřil na adresu zhruba čtvrt milionu účastníků protestu na pražské Letné, který uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. „Ti lidé tam demonstrovali proti výsledkům voleb,“ prohlásil Turek, kterého prezident Petr Pavel dříve odmítl jmenovat do vlády.
Zaplněná Letenská pláň při akci, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. (21. března 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Organizátoři a účastníci sobotní demonstrace podle Turka hájili své zájmy, ne demokratické hodnoty. Počet účastníků akce, který organizátoři odhadli na 250 tisíc, je podle něj srovnatelný s množstvím jeho fanoušků. Lidi z pořádajícího spolku Milionu chvilek pro demokracii označil za lidi, kteří žijí z příspěvků na fungování spolku, a některé řečníky za normalizační umělce. Tvrdí také, že část lidí na Letnou přišla, protože jim byly škrtnuty dotace.

Mezi vystupujícími na Letné byli herec a scenárista Zdeněk Svěrák, herec Ivan Trojan či bývalý předseda Akademie věd ČR Václav Pačes.

Svěrák na akci například řekl, že „zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost“. Ohradil se tak proti plánu koalice ANO, SPD a Motoristé sobě škrnout veřejnoprávní České televizi a Českému rozhlasu koncesionářské poplatky.

Spolek Milion chvilek pro demokracii to stejně jako opoziční politici považuje za snahu vládní koalice podmanit si veřejnoprávní média.

„Jsme tady proto, abychom se postavili proti zavlečení na cestu Slovenska a Maďarska,“ řekl předseda spolku Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář na shromáždění Nenecháme si ukrást budoucnost! na Letné.

„Vítěz voleb je jasný, ale současnou politiku do značné míry určují strany, které by se možná už ani nedostaly do Sněmovny. Jsou to extremistické a populistické strany, které mají ovšem klíčové resorty – obrany, zahraničí, životního prostředí a kultury,“ řekl herec Trojan v narážce na SPD a Motoristy sobě.

Podle předsedy poslanců a místopředsedy SPD Radima Fialy je hlavním vzkazem demonstrace, že se lidé mohou scházet a říkat, co chtějí.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka už v sobotu řekl, že demokracii v České republice neohrožuje vláda, ale nátlakové skupiny, které nejsou schopné přijmout výsledky svobodných voleb jen proto, že nezvítězil jejich favorit. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle něj nepodlehne nátlaku opozice, protože koalice je funkční a stabilní.

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

