Demonstranti vrátili ukrajinskou vlajku k Národnímu muzeu. Chtějí ji zpátky nahoru

Několikametrovou modro-žlutou vlajku pak upevnili také na zábradlí terasy. V projevech kritizovali za svěšení vlajky ředitele muzea Michala Lukeše a ministra kultury Martina Baxu (ODS).
„Vyzýváme vedení muzea, aby vrátilo zpět vlajku Ukrajiny jako symbol svobody,“ uvedla v projevu režisérka Olga Sommerová, která zdůraznila, že odstranění vlajky přivítali ruští propagandisté. Zároveň v projevu naznačila, že se ředitel muzea Lukeš chce zalíbit budoucí nové vládě.
Vlajka v ukrajinských modro-žlutých barvách na fasádě muzea visela jako výraz solidarity se zemí napadenou v únoru 2022 ruskými vojsky. Vedení muzea ji letos v létě nechalo sundat kvůli propagaci unikátní výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Nyní plochu zabral poutač na další expozici.
Připravuje digitalizační stanici Archa III.
Mluvčí Národního divadla Kristina Kvapilová pro iDNES.cz uvedla, že plochu na fasádě Národní muzeum využívá a bude využívat k propagaci svých významných výstav a akcí.
„Prezentovalo zde výstavu originálů Lucy a Selam. V současnosti slouží plocha k propagaci výstavy 100 pokladů, 100 příběhů, která do Prahy přináší unikátní sbírky čínských císařů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu,“ doplnila Kvapilová.
Národní muzeum podle jejích slov pomáhá muzejním a kulturním institucím na válkou postižené Ukrajině od samého počátku války. „Už v roce 2022 vyslalo na Ukrajinu zásilku materiálu určeného k záchraně kulturních památek. Ve spolupráci s ICOM Česká republika také pořádalo benefiční akce na podporu svých ukrajinských kolegů,“ uvedla dále mluvčí.
Fasáda Národního muzea zůstala bez ukrajinské vlajky. Vraťte ji, burcuje Kaputin
V současnosti muzeum podle Kvapilové připravuje k odeslání na válkou zasaženou Ukrajinu novou digitalizační stanici Archa III. Cílem tohoto technologicky unikátního, dvouletého projektu je ochrana a podpora ukrajinského kulturního dědictví,“ dodala mluvčí Národního muzea.
Uskutečnilo se několik protestů
Před budovou lidé v minulosti několikrát demonstrovali naopak proti tomu, aby tam ukrajinská vlajka visela. Proti jejímu umístění se v minulosti uskutečnilo několik protestů. Například k jejímu stržení vyzýval v březnu 2023 aktivista Jaroslav Popelka na protivládní demonstraci v Praze na Václavském náměstí.
Skupinka lidí se pak do muzea snažila proniknout. U Obvodního soudu pro Prahu 1 si Popelka vyslechl čtyřměsíční trest vězení s podmínečným odkladem na 1,5 roku. Dostal také osmnáctiměsíční zákaz pobytu na území Prahy. Sám měl za to, že se dopustil nanejvýš přestupku. Násilí podle svých slov odmítá.
Loni 17. listopadu pak před Národním muzeem lidé protestovali proti vládě a její pomoci Ukrajině a ve Strakově akademii se pokusili předat petici za stažení ukrajinských vlajek z budov spravovaných státem. Organizátorem akce byl Ladislav Vrabel. Budova Strakovy akademie ale byla v den státního svátku uzavřena.