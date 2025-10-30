Demonstranti vrátili ukrajinskou vlajku k Národnímu muzeu. Chtějí ji zpátky nahoru

Autor: ,
  20:07
Desítky lidí se ve čtvrtek na terase Národního muzea (NM) dožadovaly navrácení ukrajinské vlajky na průčelí jeho historické budovy. Během happeningu s názvem Vraťme vlajku na Muzeum!, který pořádala skupina Kaputin, pořadatelé vztyčili ukrajinskou vlajku na kovovou konstrukci před hlavním vchodem do historické budovy.
Happening skupiny Kaputin, která požaduje navrácení ukrajinské vlajky na...

Happening skupiny Kaputin, která požaduje navrácení ukrajinské vlajky na průčelí budovy Národního muzea. (30. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Happening skupiny Kaputin, která požaduje navrácení ukrajinské vlajky na...
Happening skupiny Kaputin, která požaduje navrácení ukrajinské vlajky na...
Happening skupiny Kaputin, která požaduje navrácení ukrajinské vlajky na...
Happening skupiny Kaputin, která požaduje navrácení ukrajinské vlajky na...
6 fotografií

Několikametrovou modro-žlutou vlajku pak upevnili také na zábradlí terasy. V projevech kritizovali za svěšení vlajky ředitele muzea Michala Lukeše a ministra kultury Martina Baxu (ODS).

„Vyzýváme vedení muzea, aby vrátilo zpět vlajku Ukrajiny jako symbol svobody,“ uvedla v projevu režisérka Olga Sommerová, která zdůraznila, že odstranění vlajky přivítali ruští propagandisté. Zároveň v projevu naznačila, že se ředitel muzea Lukeš chce zalíbit budoucí nové vládě.

Vlajka v ukrajinských modro-žlutých barvách na fasádě muzea visela jako výraz solidarity se zemí napadenou v únoru 2022 ruskými vojsky. Vedení muzea ji letos v létě nechalo sundat kvůli propagaci unikátní výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Nyní plochu zabral poutač na další expozici.

Připravuje digitalizační stanici Archa III.

Mluvčí Národního divadla Kristina Kvapilová pro iDNES.cz uvedla, že plochu na fasádě Národní muzeum využívá a bude využívat k propagaci svých významných výstav a akcí.

„Prezentovalo zde výstavu originálů Lucy a Selam. V současnosti slouží plocha k propagaci výstavy 100 pokladů, 100 příběhů, která do Prahy přináší unikátní sbírky čínských císařů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu,“ doplnila Kvapilová.

Národní muzeum podle jejích slov pomáhá muzejním a kulturním institucím na válkou postižené Ukrajině od samého počátku války. „Už v roce 2022 vyslalo na Ukrajinu zásilku materiálu určeného k záchraně kulturních památek. Ve spolupráci s ICOM Česká republika také pořádalo benefiční akce na podporu svých ukrajinských kolegů,“ uvedla dále mluvčí.

Fasáda Národního muzea zůstala bez ukrajinské vlajky. Vraťte ji, burcuje Kaputin

V současnosti muzeum podle Kvapilové připravuje k odeslání na válkou zasaženou Ukrajinu novou digitalizační stanici Archa III. Cílem tohoto technologicky unikátního, dvouletého projektu je ochrana a podpora ukrajinského kulturního dědictví,“ dodala mluvčí Národního muzea.

Uskutečnilo se několik protestů

Před budovou lidé v minulosti několikrát demonstrovali naopak proti tomu, aby tam ukrajinská vlajka visela. Proti jejímu umístění se v minulosti uskutečnilo několik protestů. Například k jejímu stržení vyzýval v březnu 2023 aktivista Jaroslav Popelka na protivládní demonstraci v Praze na Václavském náměstí.

Skupinka lidí se pak do muzea snažila proniknout. U Obvodního soudu pro Prahu 1 si Popelka vyslechl čtyřměsíční trest vězení s podmínečným odkladem na 1,5 roku. Dostal také osmnáctiměsíční zákaz pobytu na území Prahy. Sám měl za to, že se dopustil nanejvýš přestupku. Násilí podle svých slov odmítá.

Loni 17. listopadu pak před Národním muzeem lidé protestovali proti vládě a její pomoci Ukrajině a ve Strakově akademii se pokusili předat petici za stažení ukrajinských vlajek z budov spravovaných státem. Organizátorem akce byl Ladislav Vrabel. Budova Strakovy akademie ale byla v den státního svátku uzavřena.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Demonstranti vrátili ukrajinskou vlajku k Národnímu muzeu. Chtějí ji zpátky nahoru

Desítky lidí se ve čtvrtek na terase Národního muzea (NM) dožadovaly navrácení ukrajinské vlajky na průčelí jeho historické budovy. Během happeningu s názvem Vraťme vlajku na Muzeum!, který pořádala...

30. října 2025  20:07

Nejvíc mi vadí profesionální brániči dálnic, nedá se s nimi domluvit, říká šéf ŘSD

Premium

Najezdil tisíce kilometrů nejen po republice, ale i v zahraničí, takže stav silnic zná poměrně dobře. Řada věcí ho štve a české řidiče chápe, protože to vnímá stejně, ale zároveň ho mrzí stálé...

30. října 2025

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:30,  aktualizováno  19:27

Na Univerzitu Karlovu se toho valí čím dál víc. Policie řeší odměny, dotace i zakázky

Pražští policisté ve čtvrtek zasahovali v kancelářích firmy Charles University Innovations Prague (CUIP), dceřiné společnosti Univerzity Karlovy (UK). Zásah se má týkat vysokých odměn pro vedoucí...

30. října 2025  16:38,  aktualizováno  19:14

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:14

Hlavně bělochy a i těch jen několik tisíc. USA radikálně ořezaly příjem uprchlíků

USA ve fiskálním roce 2026 přijmou maximálně 7500 uprchlíků, oznámil ve čtvrtek Bílý dům. Je to dosud nejméně. V předešlém fiskálním roce, který skončil 30. září, předešlá vláda demokrata Joea Bidena...

30. října 2025  18:50

Maria Riva, jediná dcera Marlene Dietrichové, zemřela ve věku 100 let

Ve věku sto let zemřela ve středu Maria Riva, jediná dcera Marlene Dietrichové. Naturalizovaná Američanka byla v 50. letech minulého století pracovně spjatá s televizí CBS – dvakrát dostala nominaci...

30. října 2025  18:02

Brněnské Vánoce přinesou nové zážitky: festival adventních zlozvyků i výhled z balónu

Jelen, Monkey Business, Berenika Kohoutová, No Name, Sebastian nebo Slza. To jsou jména interpretů, na které letos lákají pořadatelé vánočních trhů v Brně. Poslední dva jmenovaní se ujmou zahájení...

30. října 2025  17:46

V Česku trvá odmítavý postoj k přijetí eura, proti jsou dvě třetiny občanů

V české společnosti stále poměrně výrazně přetrvává odmítavý postoj k přijetí eura. Proti zavedení společné evropské měny v Česku jsou nyní dvě třetiny občanů, naopak 30 procent lidí s přijetím eura...

30. října 2025  17:40

Babiš a Okamura nejsou nadlidé, mají chtít být vydáni, soudí Šebelová. Rajchl je bránil

Ostrá debata na CNN Prima NEWS se strhla v hádku mezi Jindřichem Rajchlem (SPD) a Michaelou Šebelovou (STAN). Ta tvrdí, že poslanecká imunita by se měla vztahovat pouze na záležitosti spojené s...

30. října 2025  17:15

Majitel prohrál spor s národním parkem, dům v Peci kvůli moréně nepostaví

Zájemce o stavbu rodinného domu v Peci pod Sněžkou prohrál spor se Správou Krkonošského národního parku. Ta nechtěla svolit s výstavbou, protože podloží pozemku tvoří chráněná moréna někdejšího...

30. října 2025  16:46,  aktualizováno  16:47

„Zabij Turka! Turci ven!“ Černou Horou cloumají demonstrace, vše spustila bitka

Zatímco Turci slavili 102. výročí založení své republiky a přijímali gratulace z celého světa, ulicemi černohorské Podgorice zněly výzvy jako „Zabij Turka!“. Vše spustila zdánlivě obyčejná bitka z...

30. října 2025  16:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.