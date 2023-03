Za rektorem stojí většina senátu. Ševčík má rezignovat, říká zástupce studentů

Překvapilo vás, kolik dneska přišlo lidí?

Ano, velmi pozitivně. Byla to malá demonstrace.

Na protest přišli také Ševčíkovi zastánci s transparenty s nápisy jako „Vysoká škola totalitních praktik“ a „Ať žije Ševčík“. Čekali jste to?

Ano, mně i dalším senátorům chodí teď stovky e-mailů, jak už urážlivých nebo vyjadřujících podporu děkanovi. Čekali jsme to, některé výzvy totiž probíhaly i na Facebooku, kde se pod nimi strhla diskuze. Všechno jsme ale zavčas konzultovali s policií, aby zvýšila preventivní opatření a tak dále.

Lidé, co vám píšou e-maily, zastávají předpokládám podobné názory jako pan Ševčík?

Tolik lidí ani ne. Maily jsou vlastně převážně o nepochopení situace. Většina lidí má pocit, že demonstrace je na základě toho, co se stalo u Národního muzea (kdy se Ševčík s ostatními pokusil dostat do budovy, což on sám však odmítá, pozn. red.). Jenže my zdůrazňujeme, že se jeho chování opakuje dlouhodobě. Děkan Ševčík například na konci ledna poskytl rozhovor dezinformačnímu médiu, kde uráží studenty a říká, že mají vymyté mozky. Toho je prostě víc. Lidé si ale myslí, že to vyfabulovala média, ale o to vlastně vůbec nejde. Jde o nepochopení situace.

Ta situace se hodně vyhrotila během zářijových demonstracích. Odpor vznikl i po jeho volbě do funkce děkana. Existovaly ale i předtím náznaky, že má tendence k takovému chování?

Byly, rektor to vždy řešil, i s námi jako se senátem. Nikdy se ale nerozhodl přistoupit k odvolání. Tlaky ale nyní vyeskalovaly. Na řadu lidí to působí jako reakce na to, co se dělo u muzea, ale opakuji, že je to dlouhodobá eskalace. Tohle byla jenom rozbuška.

Ševčík byl u rektora na koberečku už v září, nic se ale nestalo. Myslíte, že rektor dělá kroky příliš opatrně nebo pomalu?

On do značné míry musí, protože zákon dává fakultám velkou míru autonomie a měly by to primárně řešit ony. Ve chvíli, kdy do toho rektor zasahuje, tak autonomii částečně narušuje. Z mého pohledu je tam taková šedá zóna, kam může a kam nemůže. Je to specifická situace, která se tady od revoluce na žádné vysoké škole nestala, nemluvě o tom, že některé univerzity zkoušely odvolat děkany a oni dost často spor vyhráli.

Jsou kroky rektora mezi studenty podporované?

Demonstrace dokládá, že ano.

Už po zvolení jsme měli výhrady

Jak je možné, že Ševčíka tehdy do funkce děkana zvolili?

To je otázka spíš na akademický senát Národohospodářské fakulty. Řada těch lidí s panem děkanem dlouhodobě názorově souzní, jsou to jeho spolupracovníci, ale nemůžu spekulovat o motivaci té volby. Nemluvě o tom, že byl jediným kandidátem. Měli možnost ho nezvolit, ale to neznamená, že museli.

V celouniverzitním akademickém senátu jste byli proti jeho zvolení už od začátku?

Už tehdy jsme proti tomu měli nějaké výhrady, ale vzhledem k tomu, že neměl protikandidáta, situace byla celkem složitá. Rektor měl tehdy možnost ho nejmenovat, ale situace nebyla tak vyhrocená jako v současné chvíli.

Myslíte si, že na výzvy k rezignaci Ševčík přistoupí?

Nejsem si jistý. Neznám ho natolik, ale tlaky jsou poměrně velké. Spíš je otázka, proč do této chvíle ještě nezasedl akademický senát fakulty, což je hlavní orgán, který by to měl řešit.

Jste připraveni dál protestovat?

Demonstraci svolali sami studenti. My touto cestou úplně nechceme jít. Uvidíme, jaké budou další kroky, má být svolán fakultní senát, který by to měl řešit. Pak se uvidí, co bude dál.

Jste připraveni jejich kroky poté podpořit?

Pokud přistoupí k odvolání, tak rozhodně. Nemluvě o tom, že ve chvíli, kdy by ho neodvolali, rektor už sám avizoval, že sáhne ke krajnímu řešení a zkusí ho odvolat sám. Podporu většiny studentských senátorů velkého senátu má.