Dokončíme, co jsme začali na Letné. Na Václavák se chystá Milion chvilek

„Neuvěřitelně mě vytáčí všechny ty kauzy a uzurpování moci, obrovská arogance, luxování peněz a bezohlednost vůči všem lidem České republiky!“ řekl k důvodům, proč na neděli 20. června svolává tuto demonstraci Benjamin Roll, předseda Milionu chvilek.

Na akci chtějí Chvilkaři sepsat seznam všech chyb, kterých se dopustila vláda a premiér Andrej Babiš. Zároveň chtějí představit plán změny skrze kampaň, která má podpořit demokratické strany.

Na akci kromě členů a organizátorů vystoupí i známé osobnosti, například klavíristka Ráchel Skleničková, herečka Tereza Těžká nebo zpěvák Tomáš Klus.

„Děsí mě, jak strašně moc nás Rusko válcuje dezinformacemi. To vše mě víc a víc upevňuje v přesvědčení, že teď jde skutečně o všechno. Dokončíme to, co jsme začali na Letné!” uzavřel Roll s tím, že hnutí čekají první sněmovní volby. U těch krajských se podle Rolla podařilo Milionu chvilek zvednout volební účast o tři až čtyři procenta.

„Po třech a půl letech jsme v cílové rovince. Změna je na spadnutí. Ty roky se téměř denně zabývám problémy pana premiéra, ale i tak mě šokovalo, když jsem viděl všechny ty kauzy jednu po druhé, pěkně za sebou. Je to už slušný seznam,” uvedl k současné situaci také místopředseda Milionu chvilek Jiří-Jakub Zévl.