Čtyřiačtyřicetiletý regionální politik KSČM a vězeňský vychovatel Zdeněk Milata protestoval ve sporném tričku koncem loňského července v centru Prahy na setkání ukrajinských veteránů s krajany, kteří v metropoli žijí.

Policie označila za problematické tři motivy, které na tričku měl a které podle jejích expertů vyjadřují podporu ruské agresi vůči Ukrajině. Je to písmeno Z, „bábuška“ s rudým praporem a stín postavy symbolizující volgogradskou sochu nazvanou Matka vlast volá, která má svolávat své syny do boje s nepřítelem.

„Uvedenou kombinaci symbolů prezentoval záměrně v centru hlavního města s účastí stovek osob, ačkoliv si byl vědom jejich významu (...) a zároveň byl srozuměn s tím, že svým jednáním před širokou veřejností vyjadřuje podporu ruské válečné invazi na Ukrajině,“ uvedla státní zástupkyně Katarína Kandová.

Milatu viní i z toho, že ve stejné době zveřejnil na sociální síti Facebook svoji fotku z demonstrace, na které má tričko oblečené. Loni v říjnu pak měl na svém facebookovém profilu publikovat jinou fotografii, na níž stojí u zdi s vyobrazenou „bábuškou Z“, a u které byl text: „Pozdrav do Fialova fašistického protektorátu pro Rakušanovu politickou policii“.

Podle žalobkyně Milata veřejně schvaloval válečné zločiny a zločiny proti míru, za což mu ze zákona hrozí od šesti měsíců do tří let vězení. Státní zástupkyně mu navrhuje nejmírnější trest – půlroční podmínku, k tomu však ještě peněžitou sankci 50 tisíc korun a zákaz účasti na politických shromážděních v Praze na dobu jednoho a půl roku.

Milata u soudu přiznal, že měl na demonstraci tričko oblečené. Hájí se tím, že symbol Z na něm není výrazný a není prý na první pohled vidět.

„Koho jsem se ptal, tak to ‚zetko‘ zatím neviděl. Až na druhý, třetí, pátý pokus. Každý se tomu diví. Já tam vidím vlajku Sovětského svazu a to je pro mě vlajka boje proti nacismu a proti tomu, aby se tady promenádovali různí nacisté, jak tomu bylo i na té demonstraci v Praze,“ vysvětloval.

„Přišel jsem tam jako normální občan, a když jsem viděl ten výkvět, co tam byl, tak jsem si převlékl to tričko s ‚bábuškou Annou‘. Osobně budu vždy jako ona – za mír, za lásku mezi národy,“ tvrdí Milata.

To, že do Prahy přijeli na besedu veteráni z ukrajinské 3. útočné brigády spojované s kontroverzním plukem Azov, kritizoval i v jednací síni. Podle Milaty jde o nacisty, proti kterým je třeba protestovat.

Soudkyně Ivana Tichá se snažila vysvětlit, že neřeší, proč se muž demonstrace účastnil. „Nesporuji, že pan obžalovaný má právo vyjádřit nesouhlas s případnou fašistickou povahou nějakého hnutí, to je zcela v pořádku. Jde o o to, co má při tom na sobě a co má ten symbol znamenat. Když jde nacista v tričku s hákovým křížem proti antifašistům – taky ho budeme trestně stíhat,“ uvedla soudkyně.

Politický proces, míní komunista

Pokud jde o zveřejněné fotografie, Milata tvrdí, že ke svému facebookovému účtu nemá přístup jen on, ale údajně i další člověk. „Kdo to je, nebudu sdělovat s odkazem na osobu blízkou. Nechci některé lidi vystavovat dehonestaci,“ odmítl na dotaz soudkyně upřesnit, o koho se jedná.

Argumentoval také tím, že byl loni v říjnu v Rusku, kde tamní režim blokuje přístup na Facebook, proto tam údajně v té době fotografii s pozdravem do „Fialova protektorátu“ nemohl vložit.

„Musím celou obžalobu odmítnout. Je to o tom mě tady určitým politicky motivovaným způsobem odsoudit. Možná jde o potlačení opozičních proudů, které jsou kritické k vládě Petra Fialy,“ prohlásil Milata před soudem.

Hlavní líčení má pokračovat v červnu. Soudkyně zváží žádost obhájce o předvolání některého z expertů, kteří jsou podepsaní pod odborným stanoviskem hodnotícím symboly na Milatově tričku.

O jeho jednání se policie nezajímala poprvé. V minulosti musel podávat vysvětlení třeba ohledně svého výroku z června 2022, kdy na Facebooku komentoval smrt českého dobrovolníka, který padl na Donbasu v boji s Rusy, slovy, že „je dobře, že je o jednoho Banderovce méně“.

O několik let dříve Milata na stejné sociální síti prohlásil, že „ekonomické migranty bychom měli střílet na hranicích EU jako zajíce“.

Komunista Milata loni upevňoval vztahy s Moskvou:

17. října 2024