V Praze se demonstrovalo proti SPD v nové vládě. Petici podepsaly desítky tisíc lidí

  20:39
Několik desítek lidí se ve středu večer v centru Prahy zúčastnilo pochodu proti účasti hnutí SPD v příští vládě a proti tomu, aby se lídr tohoto hnutí Tomio Okamura stal předsedou nově zvolené Poslanecké sněmovny. Průvod vyšel z Malostranského náměstí a přes Nerudovou ulicí dorazil před osmou večer na Hradčanské náměstí.
Organizátoři řekli, že petici nazvanou „NE vládě s účastí SPD“, kterou podle nich podepsalo 45 tisíc lidí, elektronicky poslali prezidentu Petru Pavlovi.

Akci pořádaly iniciativy Štít demokracie a Občanský rozcestník. V průvodu šel i poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura, bratr předsedy SPD. Účastníci pochodu nesli svíčky a světýlka, někteří své názory dávali najevo transparenty, v nichž kritizovali chystanou vládní koalici ANO, SPD a Motoristů.

ANO, SPD a Motoristé mají koaliční smlouvu, Okamuru chtějí do čela Sněmovny

Tyto tři strany, které v nedávných volbách dohromady získaly většinu 108 hlasů, se už domluvily na programu, rozdělení křesel ve vládě i ve Sněmovně a v pondělí podepíšou koaliční smlouvu. SPD má obsadit křeslo šéfa Sněmovny a tři vládní posty, do nichž má hnutí nominovat odborníky.

Petice proti účasti SPD ve vládě apeluje na zástupce parlamentních stran i prezidenta, aby po volbách hledali řešení vlády bez extremistických subjektů a neohrožovaly bezpečnost České republiky.

Motoristé nehledají náhradu za Filipa Turka, to nejde, prohlásil Macinka

„V době, kdy v Evropě zuří velká válka, je vysoce rizikové, aby měla strana typu SPD přístup k nejcitlivějším bezpečnostním dokumentům a jednáním. Například předseda Poslanecké sněmovny má přístup k utajovaným skutečnostem, a proto musí jít o člověka, který tuto důvěru nezneužije. Obavy vzbuzuje například i to, jakým způsobem oslabí naši obranu program takové vlády,“ uvedli organizátoři dnešního pochodu.

Signatáři petice zdůraznili, že respektují výsledky voleb, ale existují i jiné možnosti vlády bez účasti nebo podpory SPD.

Vše funguje podle plánu, řekl Babiš na Hradě. Nechce rozpočtové provizorium

Před deseti dny se na Hradčanském náměstí sešly tisíce lidí, kteří protestovali proti obsazení ministerstva životního prostředí ve vznikající vládě Motoristy.

Motoristé podle demonstrantů popírají vědecká fakta o klimatické krizi a jejich dosazení do čela resortu by ohrozilo ochranu české přírody.

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

