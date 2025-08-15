Demonstrace síly, Jiřikovský měl dnes přijít na policii, nechápe zátah jeho advokát

Policisté Jiřikovského zadrželi v jeho domě v Břeclavi. Reportérka iDNES.cz v pátek dopoledne popsala, že na místě je klid. Večerní zásah policistů podle jejích slov připomínají pouze rozbité dveře a sklo na chodníku.
„Policisté jsou ale stále uvnitř budovy, občas někdo vyjde ven,“ přiblížila reportérka z místa s tím, že kriminalisté na místě zasahují zahalení v kuklách.
Sousedé se však podle reportérky nechtějí příliš vyjadřovat. „O Jiřikovském jsem vůbec nic nevěděl, dokud jsem se ze zpráv nedozvěděl, kdo to je a že bydlí tady. Včera večer jsem nebyl doma, takže o ničem nevím,“ sdělil muž, který bydlí nedaleko.
Česká televize v pátek dopoledne zveřejnila video od diváka, který zásah policie natočil. Ze záběrů je patrné, že policisté ve večerních hodinách obsazují celý dům, mezitím však Jiřikovský vylezl na střechu i s dětmi. Lidé policii právě na děti upozorňují. Jiřikovský se poté kriminalistům vzdal.
„Měl tam i své dvě děti“
K situaci se pro server Novinky.cz vyjádřil již i obhájce Jiřikovského. „Je to pro mě překvapení, protože minulý týden mě telefonicky kontaktoval policista z NCOZ a domluvili jsme se, že dnes odpoledne (v pátek pozn. red.) ve dvě hodiny klient přijde podat vysvětlení,“ popsal obhájce Titz.
Současně doplnil, že Jiřikovský se nikdy neskrýval a pobýval v tuzemsku. Před nedávnem se vrátil z Asie, kde byl na dovolené. „A oni mu vtrhnou v noci do domu takovýmto způsobem. Měl tam přitom i své dvě děti. Připadá mi to jako demonstrace síly,“ zdůraznil Titz.
Obří razie v bitcoinové kauze. Jiřikovský chtěl utéct, schovával se na střeše
Do vyšetřování bitcoinové kauzy se na přelomu května a června zapojila také americká FBI. Měla by ověřit možné vazby mezi Jiřikovským a tržištěm Nucleus Market, ze kterého odešly platby i českému státu. O pomoc FBI měla požádat právě NCOZ.
Ministerstvo spravedlnosti v květnu oznámilo, že získalo kryptoměnu v hodnotě miliardy korun jako dar. Později se ale ukázalo, že dárcem byl právě Jiřikovský, který byl v minulosti odsouzen k devíti letům vězení za provozování virtuálního tržiště, kde se prodávaly drogy i zbraně.
Soud mu tehdy zabavil i majetek, který souvisel s trestnou činností. Součástí byl také počítač s bitcoiny, který Jiřikovský získal zpět letos v lednu. Následně oslovil ministerstvo spravedlnosti s nabídkou darovat třetinu obsahu bitcoinové peněženky.