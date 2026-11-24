Podle demonstrujících je zvýšení příspěvku nutné pro zajištění důstojného života zdravotně postižených. Připomínali, že ho sliboval na konci loňského roku ve svých příspěvcích na sociálních sítích premiér Andrej Babiš (ANO). Současný návrh státního rozpočtu na příští rok ale podle protestujících s takovým krokem nepočítá.
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Protestní akce trvala zhruba půl hodiny, neprovázely ji žádné konflikty.
Podle údajů organizace Asistence z prvního čtvrtletí letošního roku žije v domácím prostředí v Česku 27 tisíc lidí s nejtěžším postižením. Čtvrtý stupeň dávky pro ty, kteří jsou doma, činí 27 tisíc korun měsíčně. Částka ve třetím stupni pro dospělé je 14 800 korun.