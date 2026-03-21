Milion chvilek je hlavní opoziční síla, ukázala Letná, hodnotí politologové

Politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze ohledně sobotní demonstrace pro iDNES.cz řekl, že význam každé demonstrace a její hlavní kritérium je účast. Pokud jde podle něj o optickou zaplněnost Letné, tak podle jeho slov mohou být organizátoři maximálně spokojení.
„Vyšlo jim to tak, jak si představovali. Myslím si, že je to dobře,“ podotkl Školník. Současně poukázal na druhou věc.
„Je to znak, že prostě demokracie funguje. Lidé chodí k volbám, zajímají se. Když se podíváme na poslední sněmovní nebo evropský volby, tak tam dokonce narostla nepatrně volební účast,“ popsal dále politolog.
„Část společnosti je naštvaná“
Ohledně počtu lidí, kteří na akci dorazili, politolog Jan Kubáček pro iDNES.cz doplnil, že to vypovídá o tom, že Milionu chvilek se daří udržovat svou databázi podporovatelů. „Daří se je mobilizovat. Ukazuje to, že část společnosti je naštvaná, má výhrady a je ochotná pro ně jít demonstrovat,“ popsal Kubáček.
Podle jeho slov je demonstrace příležitost k diskuzi či i nějakým ponaučením. „Byla tam opravdu dílčí témata – koncesionářské poplatky či veřejnoprávní média. Myslím si, že to bylo dobře tématicky rozděleno a nebyla to jenom snůška nějakých prázdných hesel,“ uvedl politolog Školník.
Zároveň uvedl, že demonstrace reagovala na témata, které vláda řeší. Školník také podotkl, že žádný politik nemá rád demonstrace. „Je pravda, že tady hodně padala kritika spíše na partnery hnutí ANO,“ uvedl.
Ohledně témat na Letné Kubáček doplnil, že nyní to byly spíše obecnější věci, které se neustále proměňovaly.
„Uvidíme, jak dál Milion chvilek s tím bude pracovat. Bezesporu je to ale kuriózně varování celé Sněmovně. Jednak vládě, aby to nepodceňovala, ale zároveň i opozičním stranám, že se jim nedaří dané lidi oslovit. Takže v podstatě se dá říct, že teď hlavní opoziční silou v zemi je mimosněmovní Milion chvilek,“ popsal.
„Kuriózně to Babišovi pomáhá“
Podle něj u lidí obecně dominuje to, že Sněmovna jako celek není ochotná některá témata řešit a v podstatě jsou roztříštěné opoziční síly. „Vnímám to spíše jako varování pro opozici, a to typu: Nemůžete být takhle neviditelní, nemůžete být tak roztříštění, nemůžete prostě být v situaci, že de facto nejste schopni nad některými tématy vystupovat společně,“ uvedl dále politolog Kubáček.
Ke kritice premiéra Andreje Babiše uvedl, že dělá to, co slíbil v programovém prohlášení. „Kuriózně to Andreji Babišovi pomáhá, a to v ohledu, že jeho voliče to nenechává chladné,“ podotkl. Současně opět poukázal na opozici.
„Myslím, že je to vzkaz opozici, aby v řadě témat táhla za jeden provaz a byla schopná je řešit společně. Měla by přicházet s vlastním programem, s vlastními prioritami a nejen s ´prázdným antibabišismem´. Takže myslím si, že tam je hlavně volání po tom, aby byli akčnější, aby byli sehranější a aby přicházeli s vlastními konstruktivními tématy,“ popsal Kubáček s tím, že lidé od opozice také očekávají, že nebude na některá témata rezignovat.
Vysoký počet lidí na Letné podle politologa Školníka může signalizovat více věcí.
„Mohou to být jednak příznivci současné opozice a logické politické angažování. Pak třeba lidé, kteří nemusí volit strany současné opozice, ale obecně nesouhlasí se současnou vládou. Pak třetí kategorie, to jsou lidé, kterým se třeba nelíbí vývoj politiky či politické komunikace. Například bych zmínil přestřelku Hradu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou,“ popsal Školník.
Podle jeho slov bude zajímavé, zda a jaké dopady bude mít demonstrace třeba na senátní volby.