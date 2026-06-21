Podle spolku Milion chvilek se vláda svými kroky snaží Českou televizi a Český rozhlas ovládnout. Ve svém vyjádření varuje, že se změnou Česko přibližuje k Maďarsku či Slovensku, jejichž média jsou dlouhodobě pod politickým tlakem.
Plánovaný kilometrový nedělní pochod označují za krátký, ale intenzivní. „Kvůli možnému horku jsme se rozhodli zkrátit trasu pochodu, aby se ho mohlo zúčastnit co nejvíce lidí, včetně těch, kteří neujdou dlouhou vzdálenost,“ napsal spolek na sociální síti Facebook.
Kolik lidí na akci dorazí, neví předem ani samotní organizátoři. „Doufáme však samozřejmě ve vysokou účast,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Martin Vašíček z týmu Milionu chvilek. Dodal, že účast na demonstraci přislíbily i některé veřejně známé tváře včetně hudebníka Davida Kollera nebo herce Miloně Čepelky.
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Oto, zabal to, představil Minář novou petici. Lidé pak „zabavili“ ministerstvo kultury
Půjde už o třetí protest na podporu médií veřejné služby. Milion chvilek v minulosti demonstroval například na konci května proti zákonu, který má převést financování obou médií z koncesionářských poplatků pod státní rozpočet. Předseda spolku Mikuláš Minář zároveň zveřejnil petiční výzvu „Oto, zabal to“. Tehdejší protest zamířil před resort kultury.
První protestní pochod na podporu České televize a Českého rozhlasu svolal spolek na začátku května. Akce tehdy začala na Staroměstském náměstí projevy známých osobností a skončila před budovou Českého rozhlasu na pražských Vinohradech, kde účastníci zpívali českou hymnu. Minář už tehdy projevil záměr v protestech pokračovat, a to i v regionech. Předtím na konci března téměř 250 tisíc lidí zaplnilo Letenskou plán na demonstraci Milionu chvilek proti vládě.
Kvůli chystané změně financování médií se v pondělí uskuteční také výstražná stávka zaměstnanců České televize. Organizuje ji iniciativa Veřejnoprávně. Podle organizátorů se stávka projeví i ve vysílání, a to mimo jiné minutovým zpožděním zpravodajských i publicistických pořadů včetně Událostí, Událostí, komentářů nebo Reportérů ČT.
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Na zrušení televizních i rozhlasových poplatků se vláda shodla v pondělí. Média tak mají občané hradit prostřednictvím státního rozpočtu. Česká televize má podle návrhu v příštím roce dostat 5,74 miliardy korun, zatímco letos počítá s částkou 6,73 miliardy. Český rozhlas by měl příští rok obdržet 2,065 miliardy korun, letos má přitom od poplatníků získat 2,48 miliardy.
Podle představ vládní koalice by obě média měla vyjít s menší částkou. „Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ řekl v minulosti předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ředitelé obou institucí ale varovali, že snížení rozpočtů médií by mohlo vést k výraznému propouštění zaměstnanců.