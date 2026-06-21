Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Milion chvilek svolal pochod na obranu České televize. Chce konec Klempíře

, ,
  9:00
Spolek Milion chvilek pro demokracii bude v neděli demonstrovat na podporu veřejnoprávních médií a za odvolání ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé). Akce s názvem Pochod na obranu České televize začne v 16:00 u stanice metra Pražského povstání, odkud se protestující vydají k budově České televize na Kavčích horách.
Spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal v centru Prahy protestní...

Spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal v centru Prahy protestní demonstraci a pochod na podporu veřejnoprávních médií. (5. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Lidé v Praze v neděli znovu protestují proti zestátnění veřejnoprávních...
Zaměstnanci Českého rozhlasu stáli v oknech a mávali, zatímco lidé na ulici...
V Praze se v neděli odpoledne koná další demonstrace na podporu České televize...
Zaměstnanci Českého rozhlasu stáli v oknech a mávali, zatímco lidé na ulici...
24 fotografií

Podle spolku Milion chvilek se vláda svými kroky snaží Českou televizi a Český rozhlas ovládnout. Ve svém vyjádření varuje, že se změnou Česko přibližuje k Maďarsku či Slovensku, jejichž média jsou dlouhodobě pod politickým tlakem.

Plánovaný kilometrový nedělní pochod označují za krátký, ale intenzivní. „Kvůli možnému horku jsme se rozhodli zkrátit trasu pochodu, aby se ho mohlo zúčastnit co nejvíce lidí, včetně těch, kteří neujdou dlouhou vzdálenost,“ napsal spolek na sociální síti Facebook.

Kolik lidí na akci dorazí, neví předem ani samotní organizátoři. „Doufáme však samozřejmě ve vysokou účast,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Martin Vašíček z týmu Milionu chvilek. Dodal, že účast na demonstraci přislíbily i některé veřejně známé tváře včetně hudebníka Davida Kollera nebo herce Miloně Čepelky.

Oto, zabal to, představil Minář novou petici. Lidé pak „zabavili“ ministerstvo kultury

Půjde už o třetí protest na podporu médií veřejné služby. Milion chvilek v minulosti demonstroval například na konci května proti zákonu, který má převést financování obou médií z koncesionářských poplatků pod státní rozpočet. Předseda spolku Mikuláš Minář zároveň zveřejnil petiční výzvu „Oto, zabal to“. Tehdejší protest zamířil před resort kultury.

První protestní pochod na podporu České televize a Českého rozhlasu svolal spolek na začátku května. Akce tehdy začala na Staroměstském náměstí projevy známých osobností a skončila před budovou Českého rozhlasu na pražských Vinohradech, kde účastníci zpívali českou hymnu. Minář už tehdy projevil záměr v protestech pokračovat, a to i v regionech. Předtím na konci března téměř 250 tisíc lidí zaplnilo Letenskou plán na demonstraci Milionu chvilek proti vládě.

Kvůli chystané změně financování médií se v pondělí uskuteční také výstražná stávka zaměstnanců České televize. Organizuje ji iniciativa Veřejnoprávně. Podle organizátorů se stávka projeví i ve vysílání, a to mimo jiné minutovým zpožděním zpravodajských i publicistických pořadů včetně Událostí, Událostí, komentářů nebo Reportérů ČT.

Vláda kývla na konec poplatků ČT a Českému rozhlasu, chce jim dát méně peněz

Na zrušení televizních i rozhlasových poplatků se vláda shodla v pondělí. Média tak mají občané hradit prostřednictvím státního rozpočtu. Česká televize má podle návrhu v příštím roce dostat 5,74 miliardy korun, zatímco letos počítá s částkou 6,73 miliardy. Český rozhlas by měl příští rok obdržet 2,065 miliardy korun, letos má přitom od poplatníků získat 2,48 miliardy.

Podle představ vládní koalice by obě média měla vyjít s menší částkou. „Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ řekl v minulosti předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ředitelé obou institucí ale varovali, že snížení rozpočtů médií by mohlo vést k výraznému propouštění zaměstnanců.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Trump: Plavba Hormuzem zůstane bezplatná, právo vybírat mýto mají jen USA

Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...

Plavba Hormuzským průlivem klíčovým pro dopravu ropy a plynu ze zemí Perského zálivu zůstane bezplatná i po uplynutí stávající 60denní lhůty. Na své sociální síti Truth Social to napsal prezident...

21. června 2026  9:05

Milion chvilek svolal pochod na obranu České televize. Chce konec Klempíře

Spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal v centru Prahy protestní...

Spolek Milion chvilek pro demokracii bude v neděli demonstrovat na podporu veřejnoprávních médií a za odvolání ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé). Akce s názvem Pochod na obranu České televize...

21. června 2026

Bouřky dělaly neplechu, hasiči měli stovky výjezdů. A dají si zřejmě repete

Na noční obloze nad Pforzheimem v Bádensku-Virtembersku se během letní bouřky...

Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů. Nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to v...

21. června 2026  8:17

Kolumbii čeká druhé kolo prezidentských voleb, vítěz do úřadu nastoupí v srpnu

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...

V Kolumbii se v neděli koná rozhodující druhé kolo prezidentských voleb. Utkají se v něm krajně pravicový podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Volební místnosti se...

21. června 2026  7:33

Vance přiletěl do Švýcarska. Začínají jednání o íránském jaderném programu

Americký viceprezident Vance před jeho cestou na jednání do švýcarského...

Americký viceprezident J. D. Vance v neděli ráno SELČ přiletěl do Švýcarska, aby pomohl formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a o naplnění memoranda o ukončení války...

21. června 2026  7:08

Zákaz sjezdu z dálnice či dvoje brýle. Nečekané pokuty hrozí řidičům i v Evropě

Premium
ilustrační snímek

Přejezd hranic na letní dovolenou s sebou nenese jen radost, ale i skrytá finanční rizika. Českým řidičům totiž hrozí pokuty i za chování, které by u nás za přestupek nikdo nepovažoval.

21. června 2026

Nedívejte se dolů! Oběd na mrakodrapu ohromil Ameriku, fotku dodnes halí mýty

Slavná fotka, ovšem skutečnost si přibarvila.

Tu fotku zná snad úplně každý. Tiskne se na plakáty, visí v barech a restauracích, odkazují na ni umělci. Přitom se o ní s jistotou neví skoro nic. Kdo je jejím autorem? A především, kdo jsou muži na...

21. června 2026

Vzorky kmenů našich kvasinek jsme uložili na různá místa světa, říká plzeňský sládek

Premium
Emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka

Patří mezi legendy českého pivovarnictví. Emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka se dlouhodobě snaží nejenom o to, aby se kvalita nejoblíbenějšího tuzemského piva neměnila, ale...

21. června 2026

KVÍZ: Myslíte si, že dobře znáte svět počítačů a techniky? Možná budete překvapeni

Ilustrační snímek

Svět počítačů a techniky, která s ním souvisí, se neustále vyvíjí. Není tak jednoduché se v něm orientovat. Vyzkoušejte si, jak daleko sahají vaše znalosti v tomto oboru.

vydáno 21. června 2026

KVÍZ: Máte v hlavě aktuální ekonomická čísla? Ověřte své znalosti

ilustrační snímek

Některé ekonomické pojmy jsou asi každému naprosto jasné. Jsou však s nimi spojená i čísla. A ty se v průběhu času mění. Zkuste otestovat své znalosti, zda máte paměť na konkrétní data. Víte, jaká je...

vydáno 21. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Podílel se na zabití dvou set lidí. Dnes láká bývalý terorista zákazníky na vlastní kávu

Premium
Na svobodě. Umar Patek, jeden z pachatelů masakru na Bali, po svém propuštění z...

Od našeho spolupracovníka v Asii Dříve připravoval bomby, teď podle svých slov vaří mír. Umar Patek, zapojený do teroristických útoků na ostrově Bali v roce 2002, nyní návštěvníkům restaurace v Surabaji podává vlastní značkovou...

21. června 2026

Velké firmy ruší střední management. Věří, že ho nahradí umělá inteligence

ilustrační snímek

Umělá inteligence mění už i způsob, jakým firmy řídí lidi. Některé velké podniky ruší části středního managementu a věří, že rozhodování s pomocí AI bude rychlejší. Jenže právě manažeři mezi vedením...

21. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.