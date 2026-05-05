Předsedové spolku Mikuláš Minář a Mariana Novotná Nachtigallová přivítali demonstranty na náměstí a poděkovali jim za účast. „Babišova vláda se rozhodla ukrást Českou televizi,“ řekl na úvod Minář. Podle předsedy spolku krok ke změně financování ohrožuje nezávislost ČT a ČRo, čímž se otevírá cesta k jejich „politickému ovládnutí“. Organizátoři v této souvislosti varují před vývojem obdobným v Maďarsku nebo na Slovensku.
Pochodu Milionu chvilek na podporu ČT a ČRo v Praze se účastní tisíce lidí, kteří se nyní po projevech vydávají do Celetné ulice. Trasa pochodu „Ruce pryč od médií“ vede ze Staroměstského náměstí přes Celetnou a Hybernskou na Žižkov do Seifertovy ulice, odkud pokračuje přes Italskou, Římskou a Balbínovu až do cíle ve Vinohradské ulici, kde pochod symbolicky skončí před budovou ČRo.
K obraně Českého rozhlasu burcovali také blaničtí rytíři: „Vzhůru na obranu českého rozhlasu“ pochod vychází celetnou ulici. V průvodu jsou podle reportéra iDNES.cz slyšet bubny před průvodem jede jízdní kolo, z něhož vysílají český rozhlas skrze velký reproduktor.
Slabá důvěra a srovnání Babiše k Orbánovi
„Vezměte si z toho poučení, protože pokud se u nás budete chovat stejně jako Orbán, tak dopadnete stejně jako on a vstoupíte do učebnic politologie jako malý Orbán. Nechcete přece, aby se vám říkalo Andrej Orbániš,“ přirovnával Minář politiku Andreje Babiše k maďarskému premiérovi.
Na Staroměstském náměstí před samotným pochodem vystoupila také řada známých osobností, mezi nimi režisér a dokumentarista Vít Klusák či komička a influencerka Natálie Schejbalová (známá jako Tady Tali). Pochodu se zúčastní také dvojnásobný mistr světa v kajakářství Vavřinec Hradilek.
„Babišova vláda má podle průzkumů 25 %, kdyby takovou podporu měli třeba chirurgové, tak si ty slepáky odoperujeme sami,“ nechala se slyšet na úvod protestu komička a influencerka Tady Taly.
„Dorazili jsme s rodinou z Pardubic, protože chceme zachovat koncesionářské poplatky tak, jak jsou teď. Je to velice důležité pro demokracii,“ řekl iDNES.cz demonstrant Aleš.
Michal a Adéla dorazili na demonstraci se štíty, na nichž je logo České televize a Českého rozhlasu. „Bylo řečeno, že máme vzít štíty, tak jsme zvolili tuto ekologickou variantu ze zbytkového papíru,“ prozrazuje Michal.
Mikuláš Minář již oznámil, že další akce v krajských městech budou 17. května, týden poté pak u Úřadu vlády.
Desítky tisíc signatářů petice a známé tváře
Doprovodná petice „Ruce pryč od médií“ do úterní sedmnácté hodiny nasbírala bezmála 175 000 podpisů. Výzva apeluje na politiky, aby zákon o zestátnění stáhli, a vyzývá zaměstnance médií i veřejnost k aktivní obraně jejich autonomie. „Česko jde cestou východních autoritářů,“ stojí v úvodu petice. Spolek avizoval, že pokud vláda na požadavky nepřistoupí, budou následovat další akce.
Pochod se koná přesně v den výročí historického boje o rozhlas. Milion chvilek tím odkazuje na momenty, kdy se ve vysílání opět rozezněl český jazyk a zakázaná hudba. „Rozhlas byl dějištěm odporu proti nacistům i komunistům. Proti všem těmto nesvobodným režimům. Kdo se nepoučí z historie, bude stejné chyby opakovat pořád dokola,“ stojí v postu na sociální síti X.
Úterní protest navazuje na rozsáhlé protesty, které Milion chvilek organizoval v minulosti. Naposledy se v sobotu 21. března 2026 zaplnila pražská Letná, kam podle odhadů organizátorů dorazilo přibližně 250 tisíc lidí. Náklady na zajištění tehdejšího shromáždění se pohybovaly mezi pěti až sedmi miliony korun.
Na březnové demonstraci vystoupila řada osobností veřejného života. Herec Zdeněk Svěrák tehdy varoval, že zestátnění médií by znamenalo ztrátu jejich nezávislosti ve prospěch aktuální vlády. Mezi řečníky se objevil také herec Ivan Trojan, který kritizoval vliv „populistických a extremistických stran“ na současnou politiku.
Historicky největší akce spolku se na Letné konala 16. listopadu 2019. Tehdejšího protestu se účastnilo podle iniciativy zhruba 300 tisíc lidí, což představovalo největší shromáždění v České republice od roku 1989. Už tehdy organizátoři zdůrazňovali nutnost hlídat demokratické instituce a nezávislost veřejnoprávního sektoru.