Trump je bastard. Desítky lidí protestovaly před americkou ambasádou v Praze

USA podle ní jako záminku pro útok využilo íránský jaderný program. „Není možné na někoho zaútočit jenom proto, že dělá něco, z čeho se můžeme cítit ohrožení,“ uvedla. Od začátku útoku podle ní v Íránu zemřelo přes 500 lidí. „To číslo se bude pravděpodobně zvyšovat,“ dodala.
Demonstranti, mezi kterými byli zejména mladí lidé, si přinesli vlajku Íránu a Venezuely a drželi transparenty proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Bylo mezi nimi i několik cizinců. Kvůli malé účasti pořadatelé zrušili avizovaný pochod k ambasádě Izraele, který se také na útocích podílí.
„Nejsme tady, abychom podpořili íránský režim, který brutálně potlačuje protesty a lidská práva, ale kvůli lidem v Íránu,“ doplnila Juřicová. Radost některých tamních obyvatel z pádu režimu označila za počáteční nadšení, očekává ale náhradu jednoho diktátora druhým – dosazeným USA. „V historii amerického imperialismu se nikdy nestalo, že by lidé měli šanci něco změnit,“ doplnila.