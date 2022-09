Organizátor demonstrace proti Fialovi: Omlouvá se Rusku a je proti očkování

Vrábel ještě před dvěma lety na svém facebookovém profilu obdivoval zdravotníky a děkoval jim za jejich boj s covidem. Jeho slova v příspěvcích se však během několika měsíců změnila. O rok později sdílel příspěvky například o údajné hrozbě „genocidy neočkovaných“. Loni se pak snažil dostat do parlamentu za hnutí Chcípl pes. To však skončilo neúspěchem.

Teď se se svým kolegou Jiřím Havlem, který je druhým hlavním organizátorem, pustil do protivládních demonstrací. I Havel působil v hnutí Chcípl pes. Například loni, jak redakce iDNES.cz upozornila, založil stránku Žlutá voda. Ta rezonovala především mezi fanoušky oxidu chloričitého.

Na stránce byly například rady, jak nebezpečný koktejl namíchat z chloritanu sodného a kyseliny citronové. Právě roztok oxidu chloričitého, který se obvykle využívá jako bělidlo či jako dezinfekce vody doporučoval proti covidu.

Vrábel po demonstraci v pondělí zveřejnil téměř dvouhodinové video. V něm například řekl, že nechápe, proč ho někdo označuje za ruského kolaboranta. „Jediné, co jsem řekl, bylo, že klidně pojedu do Kremlu a prezidentu Putinovi a celému Rusku se omluvím za to, že my schvalujeme atentát na jedno dítě čelních představitelů. To bych se omluvil rád, protože to je hrozná věc,“ řekl ve videu, které má dosud 13 tisíc zhlédnutí a téměř tři tisíce komentářů.

„Jet do Ruska a omluvit se“

V něm také zmínil, že by se rád omluvil za to, že dochází k dehonestaci Rusů. „Co o nich říkáme. Jak pronásledujeme Rusy v České republice, jak pomalu nesmí chodit k lékaři. Nesmí chodit pomalu do práce a vyhazují je bytů a mluví se o nich jako o švábech. Rusové prostě nejsou švábi. Švábi jsou nějací brouci. Rusové jsou lidi. Vždycky, když se takhle mluvilo o nějaké národnosti, tak to končilo krvavě,“ poznamenal na sociálních sítích s tím, že to jsou slogany z 2. světové války.

„Samozřejmě za to bych se omluvil. Omluvil bych se i za to, že posíláme zbraně do toho konfliktu, na místo toho, abychom jednali o míru. Za to bych se taky omluvil. Jestli si někdo myslí, že je to špatně, tak já si za tím stojím. Za mě je to správně. Ta válka je špatně,“ doplnil.

Vrábel zná podle svých slov do budoucna jen jedno řešení. „Jet do Ruska a omluvit se. Říct, dobře, byla tady nějaká chyba našich politiků, kteří dostávají přímo pokyny z Washingtonu a Bruselu, a my to takhle nevidíme. My jako většina národa chceme mít mír, chceme dělat obchod a nakupovat plyn za normální peníze,“ pokračoval s tím, že to je jediná věc, kdy média či premiér mohou říct, že je prokremelský: „To je to, proč ruský agent.“

Vrábel pak také poznamenal, že například exposlance Volného, obžalovaného za dezinformace, uvedl na pódiu jako hrdinu, který bojoval v době covidu. „Pozval jsem ho proto, protože mi lidi říkali, že Luboš je zachránil od očkování,“ řekl k výstupu exposlance na demonstraci. V části přenosu se k Vrábelovi přidal i Havel. „Nebyl jsem nikdy žádný proruský šváb,“ zdůraznil Havel, který rovněž sdílel články o škodlivosti očkování proti covidu.

Organizátoři sobotní akce.

„Asi budeme muset vzít pana Fialu vážně“

„Demonstraci organizovali příslušníci ruské páté kolony. Důkazů je dost. Stačí se podívat, kdo stál na pódiu a co říkal,“ pronesl v pondělí na Twitteru premiér.

Na jeho slova tentýž den reagoval i organizátor akce Ladislav Vrábel. Podle svých slov zvažuje, zda to není na žalobu. „Asi budeme muset vzít pana Fialu vážně a budeme se muset začít bránit,“ uvedl na sociálních sítích.

Fiala v pondělí rovněž kritizoval řečníky, kteří požadovali nákup plynu z Ruska. „Podle nich je řešením drahých energií vystoupení z NATO a z EU. Chtějí z nás opět udělat vazala Moskvy.“

Nákup plynu z Ruska má organizace Česká republika na 1. místě jako bod v plánu, který zveřejnila na svých webových stránkách. „Česká republika potřebuje zajistit přímé smlouvy s dodavateli plynu za nízké ceny – tedy především s Ruskou federací,“ stojí na jejich stránkách.

Kdo podporuje Česko na 1. místě: David Formánek - Provozuje konspirační web Otevři svou mysl. Na něm šíří konspirační obsah ohledně očkování proti covidu-19. Miroslav Ševčík - Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, který zároveň působí jako expert Trikolóry. Premiéra počastoval několika urážkami. Josef Skála - Kandidát na prezidenta za KSČM. Jiří Kobza - Ve volbách do Senátu PČR v roce 2022 kandiduje za SPD. Jaroslav Foldyna - Poslanec za SPD. Zdroj: naprvnimmiste.cz

Redakce iDNES.cz oslovila i pražskou policii, zda výroky některých organizátorů prověřuje. „Jestli prověřujeme nebo neprověřujeme konkrétní osobou, odpovědět nemohu, protože to zákon nedovoluje,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk. V obecné rovině poté doplnil, že nemá informace, že by policie někoho v souvislosti s výroky prověřovala.

Vrábel také na Facebooku reagoval na zjištění Aktuálně.cz. To upozornilo na to, že sbírá peníze na účet, který je psaný na jeho manželku. Sám Vrábel tvrdí, že se živí podnikáním, podle insolvenčního správce ale nemá žádné příjmy. Podle Aktuálně.cz dluží tři miliony korun, a pokud by mu chodila oficiální výplata, až na pár tisíc by padla na splátky dluhů.

„Dnes se vyjádříme k mediální smršti. Právě jdu založit transparentní účet a tam převedeme veškeré finance a brzy zveřejníme výpis z účtu minulého. Tím budou veškeré pochybnosti ukončeny. Tento mediální hon je jasným znamením, že jdeme správným směrem. Výpisy zveřejníme o víkendu,“ uvedl v úterý dopoledne na Telegramu.

„Přišel o řidičské oprávnění“

Vrábel ve videu také řekl, že není agentem ani placený opozicí. „To bych nemusel splácet dluhy,“ řekl s tím, že insolvence je jediná věc, kterou mohou novináři vytáhnout: „Ještě na mě mohou vytáhnout, že jsem přišel o řidičské oprávnění, když jsem odmítl dechovou zkoušku.“

Vrábel byl spojený s několika pizzeriemi v Českých Budějovicích. Státu ale 20 let dluží za sociální pojištění. Jak upozornil web Aktuálně.cz tak třeba VZP neplatil zdravotní pojištění od roku 2000. Neuhradil ani pokuty za jízdu načerno českobudějovickou hromadnou dopravou, některé ještě z roku 1999. Nesplatil úvěr od Komerční banky, nehradil poplatky za popelnice nebo elektřinu. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku.

Redakce iDNES.cz Vrábela oslovila s dotazy. Dosud však na ně nereagoval.