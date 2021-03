V Praze se chystají protivládní demonstrace, připraveny jsou stovky policistů

Iniciativa My společně v neděli svolala demonstraci proti vládním opatřením na pražské Václavské náměstí. Protestu by se měli zúčastnit i nezařazený poslanec Lubomír Volný a Marian Bojko. Demonstrace by měla začít ve 13 hodin. Od 14 hodin plánuje demonstraci i iniciativa Chcípl PES. Ta by se měla odehrát na pražském Staroměstském náměstí.