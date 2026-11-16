„Jako papiňák.“ Vládě se to může rozsypat, naštvaní jsou i její voliči, varuje politolog

V neděli se na pražské Letné mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek vyzval vládu k dialogu i ke stažení zákona rušícího koncesionářské poplatky. Organizátoři mluví o největším veřejném shromáždění v dějinách samostatné České republiky, účast odhadli na 400 tisíc lidí.
Okamura zareagoval zpochybněním nestrannosti Milionu chvilek s tím, že se organizace paktuje s opozicí. Premiér Andrej Babiš trvá na svém, a sice že vláda poplatky zruší. Akce se rychle stočila k dalším požadavkům.
Zůna dělá vše pro to, aby odešel, a to poměrně potupně.