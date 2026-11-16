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„Jako papiňák.“ Vládě se to může rozsypat, naštvaní jsou i její voliči, varuje politolog

Kateřina Vaníčková
  12:09
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Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu veřejnoprávních médií. Na závěr demonstrace zazněla česká hymna a Modlitba pro Martu. (15.listopadu 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Statisíce lidí v neděli zaplnily pražskou Letnou s cílem bránit veřejnoprávní média. Cíl demonstrace se však rychle rozšířil také o požadavek na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela Sněmovny a odebrání ministerstva obrany hnutí SPD. Politolog Jan Kubáček pro iDNES.cz řekl, že společnost je naštvaná na vládní koalici, ale i opozici. „Je to takový papiňák,“ komentoval.

V neděli se na pražské Letné mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek vyzval vládu k dialogu i ke stažení zákona rušícího koncesionářské poplatky. Organizátoři mluví o největším veřejném shromáždění v dějinách samostatné České republiky, účast odhadli na 400 tisíc lidí.

Okamura zareagoval zpochybněním nestrannosti Milionu chvilek s tím, že se organizace paktuje s opozicí. Premiér Andrej Babiš trvá na svém, a sice že vláda poplatky zruší. Akce se rychle stočila k dalším požadavkům.

Zůna dělá vše pro to, aby odešel, a to poměrně potupně.

Jan KubáčekPolitolog

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