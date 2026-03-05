Demonstrace na Letné 21. března 2026: Milion chvilek ji svolal na podporu prezidenta Pavla

V sobotu 21. března 2026 se bude konat shromáždění na pražské Letné. Svolal ho spolek Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Veřejná akce je podle oznámení podaného na pražském magistrátu plánovaná mezi 15. a 17. hodinou.

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026) | foto: Petr TopičPetr TopičMAFRA

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář oznámil datum konání shromáždění na pražské Letné v neděli 15. února, kdy na 410 místech v celém Česku lidé vyjadřovali podporu prezidentovi.

Demonstrace na Letné

  • Kdy: v sobotu 21. března 2026 odpoledne
  • Kde: Letenská pláň, Praha 7
  • Proč: na podporu prezidenta Petra Pavla
  • Kdo svolává: spolek Milion chvilek

Akce navázaly na pražskou demonstraci z 1. února na Staroměstském a Václavském náměstí, kde se tehdy podle organizátorů sešlo až 90 000 lidí. Šlo o reakci na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat poslance strany Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Macinka si při projevu prezidenta Pavla listoval v Rudém právu

Minář věří, že výzva Stojíme za prezidentem získá milion podpisů, což dříve spolek označil za podmínku toho, aby se demonstrace na Letné konala. K začátku března výzva získala téměř 780 000 podpisů.

„Tohle už není jen o prezidentovi. Tohle je o nás všech. Je načase být proaktivní. Je načase dát jasně najevo, že nejsme Maďarsko ani Slovensko – a že nedopustíme, aby nám skupinka oligarchů, extremistů a hulvátů ukradla budoucnost naší země. Je načase ukázat naši kolektivní občanskou sílu. Sejdeme se na Letné,“ uvedl Minář.

Opět Rudé právo. Macinka v Senátu dostal další výtisk, aby měl na Babiše a Klempíře

Spor mezi prezidentem Pavlem a ministrem Macinkou eskaloval koncem ledna. Pavel oznámil, že mu ministr zahraničí zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podle něj podstatou každého vyjednávání. Opozice požaduje jeho rezignaci, vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu, ale vláda podle očekávání návrhu na vyslovení nedůvěry odolala.

Spolek Milion chvilek pro demokracii upoutal pozornost především svou protestní akcí z léta roku 2019. Tehdy se na protestu proti tehdejší vládě Andreje Babiše (ANO) sešlo právě v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí. V listopadu 2019 pak dokonce tři sta tisíc demonstrujících.

