Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář oznámil datum konání shromáždění na pražské Letné v neděli 15. února, kdy na 410 místech v celém Česku lidé vyjadřovali podporu prezidentovi.
Demonstrace na Letné
Akce navázaly na pražskou demonstraci z 1. února na Staroměstském a Václavském náměstí, kde se tehdy podle organizátorů sešlo až 90 000 lidí. Šlo o reakci na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat poslance strany Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Macinka si při projevu prezidenta Pavla listoval v Rudém právu
Minář věří, že výzva Stojíme za prezidentem získá milion podpisů, což dříve spolek označil za podmínku toho, aby se demonstrace na Letné konala. K začátku března výzva získala téměř 780 000 podpisů.
„Tohle už není jen o prezidentovi. Tohle je o nás všech. Je načase být proaktivní. Je načase dát jasně najevo, že nejsme Maďarsko ani Slovensko – a že nedopustíme, aby nám skupinka oligarchů, extremistů a hulvátů ukradla budoucnost naší země. Je načase ukázat naši kolektivní občanskou sílu. Sejdeme se na Letné,“ uvedl Minář.
Opět Rudé právo. Macinka v Senátu dostal další výtisk, aby měl na Babiše a Klempíře
Spor mezi prezidentem Pavlem a ministrem Macinkou eskaloval koncem ledna. Pavel oznámil, že mu ministr zahraničí zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podle něj podstatou každého vyjednávání. Opozice požaduje jeho rezignaci, vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu, ale vláda podle očekávání návrhu na vyslovení nedůvěry odolala.
Spolek Milion chvilek pro demokracii upoutal pozornost především svou protestní akcí z léta roku 2019. Tehdy se na protestu proti tehdejší vládě Andreje Babiše (ANO) sešlo právě v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí. V listopadu 2019 pak dokonce tři sta tisíc demonstrujících.