Přestaňte nám lhát, křičeli lidé kvůli Zemanovi v nemocnici pod okny Hradu

Organizátorka Edita Šramotová původně plánovala poklidný protest uskutečnit přímo před Kanceláří prezidenta republiky, na druhém nádvoří Pražského hradu. Kvůli zájmu, který byl vyšší, než očekávala, se však lidé sešli na Hradčanském náměstí. „Plánujeme poklidný protest do sedmi hodin večer,“ řekla Šramotová na úvod.

Lidé přišli na místo s transparenty a nápisy „Hradní (z)rádci, táhněte do Moskvy“, někteří také skandovali „Přestaňte nám lhát!“ nebo „Hanba!“. Protestujícím vadí chování kancléře Vratislava Mynáře. „Náboženský fanatismus ředitele odboru tiskového je mi na míru odporný,“ prohlásila mimo jiné Šramotová.

Od akce organizátorka neočekává zásadní změnu v informování ohledně prezidentova zdraví. Cíl protestu byl podle ní jiný. „Nečekám, že by si z toho setkání úředníci z Kanceláře prezidenta republiky, a na ně napojení podnikatelé bez bezpečnostních prověrek, dělali těžkou hlavu,“ řekla pro iDNES.cz Šramotová.

O co jí prý hlavně šlo, bylo vytvoření platformy pro vyjádření frustrace, kterou lidé cítí z aktuální situace. „Myslím si, že ti kteří přišli, viděli, že v tom nejsou sami. Tenhle výsledek je pro mě důležitý,“ dodala Šramotová.

Organizátorka a zúčastnění také veřejně podpořili personál Ústřední vojenské nemocnice, kde je od neděle prezident Miloš Zeman hospitalizován na ARO.



Akce podle dostupných informací proběhla bez incidentu. Přestože protest nebyl nahlášený dostatečně dopředu, pražský magistrát vyřídil ohlášení zrychleně, a akce tak byla povolená.

„Nakonec jsem dostala povolení. Magistrát dokázal v přednostní lhůtě vyřídit moje ohlášení, takže byli přítomni jak lidé z magistrátu, tak od policie,“ řekla pro iDNES.cz organizátorka protestu Šramotová.

„Do oken KPR (Kanceláře prezidenta republiky, pozn. red.) uvidíme i tak a vzhledem k tomu, co se teď v těch kancelářích musí dít, věřím, že i v 18:30 v sobotu tam bude stále plno úředníků, kteří uvidí nás,“ uvedla v popisu facebookové události.



Ke svolání protestu podle svých slov přistoupila proto, že chce dát veřejně najevo svůj nesouhlas s postupem Hradu ohledně informování veřejnosti o zdravotním stavu Miloše Zemana a o jeho způsobilosti vykonávat úřad.



„Chci se ohradit proti záměrně lživým a vůči veřejnosti urážlivým informacím, které vypouštějí do veřejného prostoru vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář a ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček,“ doplnila organizátorka.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček po sobotní akci po půl osmé večer na svůj Twitter napsal, že „Kancelář prezidenta republiky byla ve zlomových časech této země vždy posledním místem, kde vlál už rozdrásaný prapor svobody. Nastupující nová moc ale nakonec s pomocí všeho ochotných ovládla i tuto poslední baštu. A pak následovala mimořádně tragická léta pro tento národ“.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Kancelář prezidenta republiky byla ve zlomových časech této země vždy posledním místem, kde vlál už rozdrásaný prapor svobody. Nastupující nová moc ale nakonec s pomocí všeho ochotných ovládla i tuto poslední baštu. A pak následovala mimořádně tragická léta pro tento národ. oblíbit odpovědět

V neděli bude další akce

Druhá událost je plánovaná na nedělní poledne. Uskutečnit se má přímo v areálu Ústřední vojenské nemocnice, kde se Zeman léčí. Názvem „Strom ÚVN, they can't stop all of us“ paroduje událost, která se odehrála v září 2019 v USA, kdy se sešly stovky lidí před areálem tajemstvím obestřené Oblasti 51.



„Hradní sebranka mlčí, doktoři mlčí, nikdo neví v jakém stavu je prezident této země a hradní mafie si mezitím vodí na JIP vybrané návštěvy, jmenuje soudce a neřeší povolební situaci. Jsme občané a máme toho dost! Přijďte v neděli na 12 hodinu do areálu Ústřední Vojenské nemocnice na procházku, dát si vinnou klobásku nebo meruňkovou buchtu,“ píší organizátoři na Facebooku. Současně však uvádí, že nikoho nenabádají k neoprávněnému vniknutí, ohrožení veřejného pořádku ani žádnému jinému trestnému činu ani přestupku.

Později organizátoři doplnili, že po konzultaci s odpovědnými orgány apelují na lidi, aby se zdržovali primárně v zónách před pavilony CH1 a CH2, vyhnout se naopak mají prostoru před akutním příjmem a trase, po které jezdí sanitky. „Neneseme zodpovědnost za případné činy jednotlivců kteří se k nám na procházce připojí,“ doplnili.

Organizátoři obou akcí reagují na události posledních dnů, kdy Zemana hospitalizovaného v ÚVN navštívil předseda Sněmovny Radek Vondráček. Toho tam přivedl hradní kancléř Vratislav Mynář. Nemocnice poté uvedla, že ošetřující lékař o návštěvě nevěděl, Policie ČR na její přání již k prezidentovi mimo nejbližší rodinu bez předchozí domluvy nikoho nepustí. Předseda Senátu Miloš Vystrčil večer řekl, že kancelář Hradu mu neodpověděla na dotaz o zdravotním stavu prezidenta, poslal proto dopis i právě do ÚVN.