Bouřlivá akce sociálních demokratů: slova o kolaboraci i fyzické napadení

V rámci besedy na Novotného lávce na téma „role sudetských Němců v Hitlerových plánech a snaha o rozbití právního řádu České republiky“ promluvili bývalý prezident Miloš Zeman, někdejší premiér Jiří Paroubek, předseda SOCDEM Jiří Nedvěd a historik Jan Mach. Debatě přihlíželo zhruba osmdesát lidí.
|
Fraška, kritizuje Posselt usnesení české koalice. Macinka mu vyčetl minulost
Jako první vystoupil Mach, který upozornil, že právě sudetští Němci a jejich silná podpora NSDAP (Národně socialistické německé dělnické strany) měli za cíl rozbití tehdejšího Československa. Dodal také, že služeb sudetských Němců mnohdy využívalo gestapo.
„Jsem odpůrce názvu Benešovy dekrety,“ řekl poté Miloš Zeman. „Každý, kdo o nich mluví jinak než jako o součásti právního řádu, se snaží tyto dekrety znemožnit,“ míní bývalý prezident.
Zeman kritizoval i plánovaný sjezd sudetských Němců v Brně. „Doufám, že česká vláda vyzve organizátory, aby od tohoto úmyslu upustili,“ uvedl s tím, že je připraven příští týden proti setkání osobně protestovat. „Nevyjít do ulic by byla zbabělost a kolaborantství,“ uzavřel ostrými slovy.
|
Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program
Podle předsedy SOCDEM Jiřího Nedvěda chystaný sjezd narušuje vztahy mezi Českem a Německem. „Historie se nemá stát zbraní politické hysterie, ale odmítám relativizaci historické zkušenosti naší země,“ řekl Nedvěd. Stejně jako ostatní řečníci připustil, že při odsunu Němců docházelo i k nespravedlnostem, podle něj však nejsou srovnatelné s nacistickým terorem během okupace.
Terčem kritiky se stalo i samotné Sudetoněmecké krajanské sdružení. „Nejlepší pro usmíření našich národů by bylo rozpuštění landsmanšaftu,“ prohlásil Jiří Paroubek. Také on zdůraznil silnou nacifikaci tehdejší německé menšiny v Československu a připomněl, že mezi prvními představiteli landsmanšaftu byli podle něj „kovaní nacisté“, jejichž cílem bylo rozvrátit republiku.
Kritika opozice i fyzický konflikt
Kromě plánovaného sjezdu se debata stočila i k dalším politickým tématům. Hosté se vymezovali zejména vůči současné opozici, kterou kritizovali například za podporu Green Dealu nebo podle nich přehnané snahy o zbrojení.
Publikum většinu výroků řečníků podporovalo. Rozruch však vyvolala žena, která během následné diskuse označila Zemanova slova za „selektivní spravedlnost“. Podle ní se bývalý prezident nevhodně vyjadřuje nejen o sudetských Němcích, ale i o dalších menšinách, například Palestincích či transgender lidech.
|
V Brně uvítají sudetské Němce i Wintonovy děti. Organizátoři čelí výhrůžkám
„Ano, transsexuálové jsou mi bytostně odporní a Palestinci, kteří jsou teroristé, by měli být vysídleni stejně jako sudetští Němci,“ odpověděl Zeman.
Mezi ženou a místostarostou Prahy Libuš Jaroslavem Melicharem, který se akce rovněž účastnil, se následně strhla slovní rozepře. Ta po skončení debaty přerostla až ve fyzický konflikt.
„Nelíbilo se mi, že mě ta osoba fotografuje,“ vysvětloval Melichar důvod hádky. Žena následně prostor opustila s tím, že na místostarostu podá trestní oznámení.