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Desítky demonstrantů chtěly vniknout do Sněmovny, musela zasáhnout policie

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  22:37aktualizováno  23:22
Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně...

Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně přednostně vládní návrh, který převádí financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. (23. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně...
Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně...
Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně...
Lidé prostestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně...
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Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí zasahovala v pátek večer policie. Protestující se pokusili proniknout do budovy, kde poslanci právě projednávají zrušení koncesionářských poplatků. Nikdo se nezranil.

„Situace se v průběhu večera vyhrotila. Několik desítek lidí se pokusilo vniknout do budovy Poslanecké sněmovny. Tomu zabránili policisté ze Speciální pořádkové jednotky, kteří situaci uklidili. Na místě je v současné době několik stovek osob, nikdo nebyl zadržen,“ řekla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Mluvčí Poslanecké sněmovny Martina Lustigová na dotaz řekla, že situaci nemůže komentovat. „Za bezpečnostní opatření Poslanecké sněmovny a okolí odpovídá Ochranná služba Policie ČR. Vedení kanceláře Poslanecké sněmovna respektuje její postupy,“ doplnila.

Hlasování o konci poplatků bude ráno ve 4:36. Zloději svobody, srabi, zuří opozice

Večer se podle ČT také několik demonstrantů dostalo před Sněmovnou do konfliktu s poslancem Jaroslavem Foldynou (SPD), oddělit je od sebe museli policisté.

Proti násilnému pokusu o vstup do Sněmovny se u mikrofonu poté vymezil předseda lidoveckého klubu Marian Jurečka. „Jakékoli násilné pokusy o vniknutí do Sněmovny jsou nepřijatelné a prosím pěkně, nedělejte to nikdo,“ vyzval.

„Já jsem zvyklý s lidmi diskutovat. Ale tam nepřišli ke mně lidi, kteří se mnou chtěli diskutovat. Skočili na mě lidi, kteří nechtěli diskutovat, polévali, plivali, řvali sprostě,“ řekl na plénu Foldyna. Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení) uvedla, že na místě byli svědci, kteří vědí, co Foldynovu údajnému napadení předcházelo.

„Právo shromažďovací a právo projevit svobodně a slušně svůj názor je jednou z nejvyšších výsad demokratických společností, ale musí to mít pravidla a jsem rád, že se situace zvládla. Co chci ale také říct je, že si vyprošuji, aby Andrej Babiš obviňoval opozici z eskalace. Za eskalaci totiž může jejich chování ve Sněmovně jak z Orbánovy kuchařky - porušování zákonů, sprostota a hulvátství toho nejhoršího charakteru. Musí s tím okamžitě přestat, občané to vidí,“ vyjádřil se také šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

V pátek zaplnilo několik set lidí prostranství před Poslaneckou sněmovnou na protest proti záměru vládní koalice zrušit koncesionářské poplatky. Vláda chce, aby Česká televize a Český rozhlas byly financovány ze státního rozpočtu. O návrhu se bude hlasovat v sobotu ráno 4:36, jak prosadila vládní koalice na návrh šéfa Sněmovny a SPD Tomio Okamury.

„Média nedáme“ dokud neskončí hlasování

Protest svolaly okolo 13:00 iniciativy Stojíme za kulturou! a Média nedáme kvůli tomu, že koaliční poslanci dnes ve Sněmovně prosadili přednostní projednání tohoto návrhu v prvním čtení. Podle organizátorů protestu poslanci zvolili tento postup, protože se bojí reakce občanské společnosti.

Lidé přišli s českými i slovenskými vlajkami nebo transparenty „Česká je tady, Česká je naše“ nebo „Média nedáme“. Organizátoři plánují na náměstí zůstat, dokud neskončí hlasování v Poslanecké sněmovně. Na náměstí zároveň přenášeli zvukový záznam ze sněmovního jednání. Krátce před 19:00 vystoupil na plénu Sněmovny ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Po celou dobu jeho projevu, kdy hovořil o důvodech rušení současného financování veřejnoprávních médií, lidé nesouhlasně pískali a skandovali: „Hanba“, „To jsou kecy“ nebo „Demisi“.

V 18:15 vystoupili na Malostranském náměstí lídři opozičních stran, ještě před nimi ale vystoupili řečníci z řad kultury a médií a odboráři z ČT a ČRo, například bývalý zahraniční zpravodaj ČT Tomáš Etzler nebo herečka Jitka Čvančarová. Podle nich politici, kteří chtějí ve svých zemích měnit režim, zaútočí v prvé řadě na média a kulturu. Vyzvali také občanskou společnost, aby ve shromážděních na podporu veřejnoprávních médií neustali a protestovali proti rušení poplatků dále.

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Na narychlo postaveném pódiu pak hrála hudba a vystoupili další řečníci z iniciativy Veřejnoprávně. Podle nich Česko pomalu následuje sousední Slovensko, kde tamní vláda prosadila změny ve fungování veřejnoprávních médií. „Mrzí mě, že tu nevidím více lidí mého věku, zvláště když generace Z po celé Evropě protestuje za lepší životní podmínky. Je to hlavně náš boj,“ řekl na pódiu jeden student z FAMU.

Například šestnáctiletý Tobiáš na Malostranském náměstí stál už od 15:00 a držel transparent „Ruce pryč od ČT a ČRo“. „Půjdu teď asi domů, ale plánuju vstát ve 04:00 a být tu na první čtení,“ řekl.

Lidé se pak od pódia přesunuli kolem 21:00 blíže před Šternberský palác, kde se nachází Poslanecká sněmovna, a skandovali „Otevřete okna“, „Veřejnoprávně, tak je to správně“ nebo „Oto, Oto, kdo vymyslel toto“. Někteří si z domu přinesli i nádobí a bubnovali na něj do rytmu skandovaných hesel. Jiní měli na hlavách čepice z papírových novin, podobné té, kterou nosí postava Večerníčka.

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