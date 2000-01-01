náhledy
Statisíce lidí se v neděli shromáždily na pražské Letné s cílem bránit veřejnoprávní média. Cíl demonstrace se rychle rozšířil také o požadavek na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela Sněmovny a odebrání ministerstva obrany hnutí SPD. Zaplněny jsou všechny sektory na pláni, lidé jsou i v přilehlých Letenských sadech.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na demonstraci dorazili občané z celé České republiky. Z krajských měst byly vypravovány autobusy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ani chladné počasí listopadových dní neodradilo desetitisíce lidí od vyjádření názoru proti vládě Andreje Babiše (ANO).
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Dopravní podnik kvůli přeplněnosti části stanic reguloval provoz metra. Linka C se zpožďovala, Hradčanskou některé vlaky jen projížděly. Plné byly i některé vlaky či autobusy mířící do metropole.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na Letné se objevovaly různé transparenty. Mnoho z nich ukazovalo Večerníčka – symbol letošních protestů za ČT – s různými hesly, nebo legendární postavičku pojali úplně jinak.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Podle prvotního odhadu spolku hodinu po začátku se na Letenské pláni shromáždilo 350 až 450 tisíc demonstrujících.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
“Odvolejte Tomia Okamuru a zbavte SPD obrany,” vyzýval premiéra Babiše na Letné předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Velká účast se očekávala, již mnoho dní dopředu. Spolek Milion chvilek demonstraci na Letné velmi aktivně propagoval.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Při protestu na Letné zazněly požadavky: konec Okamury v čele sněmovny a SPD na obraně, stažení zákona o ČT a ČRo či debata s ministry.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pro účastníky, kteří s sebou neměli transparenty, ale chtěli být vidět, byly k dispozici české vlaječky.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Nevím, co napsat, ale jsem nas*aná.“ Protestujícím při vymýšlení hesel na transparenty evidentně nechyběl aspoň humor.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Požadavky protestujících byly různé. Došlo i na názor, že by patrně celá vláda měla podat demisi.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Ikdyž se jednalo o demonstraci proti rušení koncesionářských poplatků, tak se demonstrace zvrtla v demonstraci proti vládě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na demonstraci dorazili také opoziční politici. Například Vít Rakušan informoval, že na Letnou dorazí. Na snímku Olga Richterová za Piráty.
Autor: Petr Topič, MAFRA