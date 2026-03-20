Milion chvilek očekává na Letné až 400 tisíc lidí. Dorazí Svěrák či Langerová

  12:48
Na pražské Letenské pláni se v sobotu od 15 hodin koná shromáždění, které pořádá spolek Milion Chvilek pro demokracii. Organizátoři očekávají, že na protivládní demonstraci s názvem Nenecháme si ukrást budoucnost dorazí 200 až 400 tisíc lidí. Na pódiu vystoupí například herci Zdeněk Svěrák či Ivan Trojan a nebo zpěvačka Aneta Langerová.
Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii v Praze s názvem Rok do voleb...

Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii v Praze s názvem Rok do voleb 2025: Zůstaňme demokratickým srdcem Evropy. (17. listopadu 2024) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tisková konference před sobotním shromážděním nazvané Nenecháme si ukrást...
Tisková konference před sobotním shromážděním nazvané Nenecháme si ukrást...
Spolek představil své prohlášení o demokracii, které lidé mohou podepisovat....
Mikuláš Minář na demonstraci za nezávislost justice a lepší vládu, kterou na...
Spolek Milion chvilek pro demokracii chce demonstrací upozornit především na aktuální politickou a společenskou situaci a na kroky současné vlády pod vedením Andreje Babiše, která podle nich směřují k ohrožení demokracie. „Tuto dobu jsme si nevybrali, ale záleží na nás, jak se k ní postavíme,“ říká předseda spolku Mikuláš Minář.

Připomněl také válku na Ukrajině, rostoucí extremismu a mezi důvody konání shromáždění uvedl také politické napětí spojené s „výraznými“ osobnostmi, jako je americký prezident Donald Trump.

Prezidenta si nepřivlastňujeme, dění v ČT je varováním, říká Minář z Milionu chvilek

„Kdyby se politici chovali správně a nezneužívali své postavení, žádná demonstrace by se nekonala. Pokud si ale zvykneme, že je to normální, pak už to nepůjde zastavit,“ sdělil Minář, podle kterého je hlavním cílem sobotního shromáždění ukázat politickým představitelům, že veřejnosti není situace lhostejná.

Demonstrace se koná od 15 hodin a bude končit přibližně o dvě hodiny později. Účastníkům pořadatelé doporučují přijít dříve, vybavit se teplým oblečením, pohodlnou obuví, pitím a případně i deštníkem.

Účastní se Svěrák či Trojan

Na pódiu vystoupí během odpoledne řada známých osobností napříč obory, mimo jiné herci Zdeněk Svěrák a Ivan Trojan, zpěvačka Aneta Langerová, lékař Tomáš Šebek, zemědělec Daniel Pitek, influencerka Rozárie Haškovcová nebo ekolog a bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko. „Nebude ale nouze o překvapení. Všechno nechceme prozrazovat dopředu,“ avizoval Minář.

Na průběh sobotní demonstrace bude dohlížet několik desítek policistů. „Pražská policie připravuje standardní bezpečnostní opatření, jehož cílem bude dohlédnout na bezproblémový průběh akce. Vzhledem k avizované vysokému počtu účastníků doporučujeme na místo přijet veřejnou dopravou, jelikož parkovací kapacity na Letné jsou omezené,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Okolo Letné bude v sobotu upravena doprava, speciální tramvaj 36 bude účastníky vozit na zvláštní zastávku. Také pořadatelé vyzvali, aby lidé přijížděli na akci hromadnou dopravou. Dorazí i desítky autobusů s mimopražskými účastníky, které budou zastavovat u Vltavy pod Letnou.

Shromáždění na Letné se koná pod záštitou spolku po více než šesti letech. Demonstrace namířené proti Babišovi organizoval Milion chvilek pro demokracii již v minulosti, opakovaně se na nich sešly desítky tisíc lidí, ale i více. Na Letenskou pláň 16. listopadu 2019 přišlo demonstrovat nejvíce lidí od sametové revoluce, celkem podle organizátorů dorazilo asi 300 tisíc lidí.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

Vodičkův svaz bojovníků se vrací na resort obrany, minulá vláda mu zrušila dotaci

Odhalení pomníku bývalému generálu a československému prezidentu Ludvíku...

Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. České televizi to v pondělí řekl náměstek ministra obrany Radovan Vích z hnutí SPD. Minulá vláda přerušení spolupráce...

21. března 2026  8:20

Česko chce chránit Hormuzský průliv, přidaly se i další evropské země

Sledujeme online
Íránský ostrov Charg v Hormuzském průlivu se stal terčem útoku Američanů. (9....

Čtrnáct států včetně České republiky se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Země v...

21. března 2026  7:01

Lovec kapsářů střeží Londýn. Pozná a točí zloděje v davu, záběry zhlédnou miliony

Premium
Přistěhoval se z Brazílie, živil se rozvozem jídla a ve volných chvílích...

Přistěhoval se z Brazílie, živil se rozvozem jídla a ve volných chvílích upozorňoval turisty na zloděje. Teď se tím Diego Galdino dobře živí. Záběry zlodějů prý předává policii, ale ta mu obvykle...

21. března 2026

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

21. března 2026

Tiché víno z Moravy ustupuje proseccu a plechovkám, říká ředitel Znovínu

Premium
Miroslav Majer, obchodní ředitel holdingu ZWG.WINE (27. února 2026)

Stali jsme se jedněmi z největších vinařů, říká po připojení Znovínu pod ZWG.WINE jeho obchodní ředitel Miroslav Majer. Cílem je vrátit značku znojemského vína na výsluní, probojovat se do...

21. března 2026

Jeden krok od vysněné školy: Závěrečný velký test z češtiny. Jste připraveni?

Premium
ilustrační snímek

Dvanáct dní tréninku českého jazyka, to je pořádná cesta s tímto seriálem, která by vám měla ulehčit vaši velkou zkoušku a dopřát vám, po veškeré píli, úspěšné přijetí na střední školu. Nebude ale...

21. března 2026

Teroristé v Česku. Po kom jde po požáru haly zbrojařů policie a kontrarozvědka

Premium
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Kdo je dosud neznámá skupina The Earthquake Faction, která se k pátečnímu požáru výrobního areálu zbrojovky na okraji Pardubic přihlásila? Podle zjištění iDNES.cz policie a BIS pracují i s verzí, že...

21. března 2026

Ukrajinci sestřelili ruský vrtulník, piloty dobily drony. Zelenskyj rozdal metály

Ukrajinci sestřelili ruský vrtulník, piloty na zemi dobily drony

Ukrajinským ozbrojeným silám se u Pokrovsku podařil pozoruhodný úlovek. Dronem za pár stovek dolarů sestřelili ruský vrtulník Ka-52 v hodnotě šestnácti milionů dolarů (asi 339 milionů korun). Ztrátu...

20. března 2026  16:40,  aktualizováno  22:35

Kvůli útoku v Pardubicích oznámilo Slovensko posílení bezpečnosti

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

Slovenská policie oznámila preventivní opatření k posílení bezpečnosti na Slovensku. Činí tak v reakci na požár v areálu firmy v Pardubicích, který česká policie prověřuje kvůli podezření z...

20. března 2026  22:09

Opuštěný ruský tanker ve Středomoří otočil na jih a míří k libyjskému pobřeží

Vrak ruského tankeru na zkapalněný zemní plyn , který se volně pohybuje mezi...

Opuštěný ruský tanker Arktik Metagaz, který byl 3. března těžce poškozen při dronovém útoku, míří k libyjskému pobřeží, potvrdila v pátek italská služba civilní ochrany. Loď se momentálně nachází 53...

20. března 2026  21:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

NATO stahuje síly z Iráku, evakuaci vojáků ze země oznámilo Polsko

Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hovoří během slavnostního...

Severoatlantická aliance v pátek uvedla, že upravuje podobu své mise v Iráku. Reagovala tak na zprávy, že alianční země začaly stahovat vojáky z Iráku kvůli pokračující válce USA a Izraele s Íránem....

20. března 2026  21:30

Norrise ocenil Stallone i další akční mistři. Děda naslouchal, vzpomíná vnučka

Chuck Norris a Gena Norrisová

Jak jinak vzdát hold Chucku Norrisovi, který se dočkal tolika anekdot o sobě samém, než s humorem. Jeho vnučka Greta ovšem jedním dechem připomíná, že dědeček sice dokázal napočítat do nekonečna, a...

20. března 2026  17:13,  aktualizováno  20:38

