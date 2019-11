Velká účast potěšila předsedu spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře. „Ukazuje to, že za našimi požadavky je obrovská síla a váha. Dává nám to obrovský mandát,“ řekl Minář. Ten na demonstraci premiéra Babiše vyzval, aby do konce roku odstoupil, vzdal se Agrofertu a odvolal Marii Benešovou. V opačném případě budou následovat další protesty. (16. listopadu 2019)

MAFRA Autor: Petr Topič