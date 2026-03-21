Skutečná vizitka vlády Babiše. Je za pět minut dvanáct, reaguje opozice na Letnou

„Myslím, že nic není větší ukázkou toho, jak krásnou, svobodnou a demokratickou máme naši zem, než právě tahle demonstrace,“ reagoval pro iDNES.cz premiér Andrej Babiš (ANO).
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) na sociální síti X poděkoval všem, kteří v sobotu na Letnou dorazili a ukázali, že jim záleží na dobré budoucnosti České republiky.
„Občanská společnost je aktivní a to je výborná zpráva,“ doplnil Fiala.
Na sobotní demonstraci reagoval také opoziční poslanec za Piráty Ivan Bartoš.„Beztrestnost pro mocné. Plány na ovládnutí veřejnoprávních médií skrze zrušení poplatků. Návrhy zákonů mířených proti občanské společnosti. A zahraniční politika, která nás táhne dál na východ,“ uvedl Bartoš.
Podle něj je za pět minut dvanáct. „Ještě ale není pozdě rozvrat státu zvrátit. Díky všem, kdo dneska dorazili na Letnou a ukázali, že to takhle nenechají,“ doplnil.
ONLINE: Zestátnit televizi a rozhlas není legrace, ale drzost, řekl na Letné Svěrák
Poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) poukázal na křečovité útoků vůči účastníkům demonstrace, které podle něj spustila řada vládních politiků na svých sítích. „Je vidět, že to není jedno ani jim. Sledují a moc dobře vidí, že tu stále je obrovské množství lidí ochotných se postavit za správnou věc,“ uvedl na sociální síti X Jurečka.
„Ano, vyhráli volby a teď vládnou. To ale neznamená, že je tahle země jejich a že si můžou dělat úplně cokoli,“ zdůraznil a současně dodal: „Pohrdat zákony, odhlasovávat beztrestnost pro své členy nebo umlčovat občanskou společnost podle ruského vzoru. Proti tomu se musíme vždy ozvat. A vy jste se ozvali safra hlasitě. Díky za to.“
Letnou z roku 1989 nic nepřekoná. Jaké byly největší demonstrace v Česku
Vláda Babiše se podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského zapsala do české historie. „Hned na svém začátku zvedla ze židlí desetitisíce lidí, kteří zaplnili Letnou. Naše krásné Česko si zničit nenecháme,“ komentoval sobotní demonstraci na Letné Lipavský.