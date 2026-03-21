Začala protivládní demonstrace na Letné. Milion chvilek čeká až 400 tisíc lidí

Autor:
Přímý přenos   15:00aktualizováno  15:15
Na pražské Letenské pláni se koná protivládní demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů dorazilo krátce před třetí hodinou přibližně 150 tisíc lidí. Na akci dohlíží desítky policistů, zřízena je i speciální tramvajová linka. Na shromáždění vystoupí například herci Zdeněk Svěrák či Ivan Trojan a zpěvačka Aneta Langerová.

Před začátkem demonstrace mluví organizátoři zatím o účasti přibližně 150 tisíc lidí. Dav začal v 15 hodin skandovat: „Už jsme tady“.

„Ještě před půl hodinou jsem nevěděl, jestli se to stane, ale teď už je to nad slunce jasnější. Plná Letná,“ oznámil na začátku předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. „Jsme tady proto, abychom se postavili proti zavlečení na cestu Slovenska či Maďarska,“ doplnil Minář.

Demonstranti si na Letenskou pláň přinesli různé transparenty s texty proti současné vládě. (21. března 2026)
Demonstrace na pražské Letenské pláni s podtitulkem „Nenecháme si ukrást budoucnost“, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. (21. března 2026)
Na demonstraci přichází i celé rodiny s dětmi. (21. března 2026)
Na pražskou demonstraci dorazila i skupina aktivistů převlečená do rolí „Blanických rytířů“, aby zjistili, zda už je českému národu opravdu nejhůř. (21. března 2026)
Shromáždění má skončit přibližně v 17 hodin. Účastníkům pořadatelé proto doporučili přijít dříve, vybavit se teplým oblečením, pohodlnou obuví, pitím a případně i deštníkem. Na Letné je upravená doprava, zřízena je i speciální tramvajová linka 36, která vozí účastníky na zvláštní zastávku.

Na akci vystoupí například herci Zdeněk Svěrák či Ivan Trojan a nebo zpěvačka Aneta Langerová. Přítomné jsou také složky Integrovaného záchranného systému a antikonfliktní tým, přičemž zdravotníci zde mají připravené své stanoviště, sanitky a i speciální kamion.

Na demonstraci je podle organizátorů akreditováno také přes 200 novinářů. U Letenské pláně jsou připraveny i malé stánky s českými i evropskými vlaječkami a odznaky.

Na Letné se první účastníci scházeli již od poledne. Jeden z nich si s sebou přinesl i speciální deštník, který prý dostal od Mikuláše Mináře na Letné před sedmi lety.

„Já jsem sice z Prahy, ale za chvíli přijede i moje třiaosmdesátiletá maminka, která je z Karlových Varů,“ řekl redaktorce iDNES.cz občanský aktivista a bývalý politik Martin Uhlíř. Sám je zvědavý, kolik lidí za „nevyzpytatelného“ počasí dorazí.

Další z účastníků Václav Poláček přijel na Letnou s rodinou z Jaroměře. Účastnil se prý i listopadových demonstrací v roce 1989. „Vadí mi, že se k moci dostali populisti, nacionalisti, lháři a stbáci,“ řekl. Účast z roku 1989 dnešní akce podle něj sice nepřekoná, doufá však ve větší počet lidí než před sedmi lety, kdy se také účastnil.

Účastníky sváželi také autobusy z mimopražských regionů. Mezi prvními dorazily ty z Dvora Králové či z jihočeského Kovářova. „Nechceme tu Sovětský svaz,“ řekla jedna z cestujících svou motivaci, proč v sobotu dorazila na Letnou.

Shromáždění na Letné se koná pod záštitou spolku po více než šesti letech. Demonstrace namířené proti Babišovi organizoval Milion chvilek pro demokracii již v minulosti, opakovaně se na nich sešly desítky tisíc lidí, ale i více. Na Letenskou pláň 16. listopadu 2019 přišlo demonstrovat nejvíce lidí od sametové revoluce, celkem podle organizátorů dorazilo asi 300 tisíc lidí.

