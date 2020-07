Hudebníci budou v Praze demonstrovat proti vládním opatřením

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Jako první jsme přišli o práci kvůli opatřením proti koronaviru a dodnes nevidíme světlo na konci tunelu. Není jasné, od kdy bude možné pořádat větší hudební akce ani za jakých podmínek. Vláda omezila naši svobodu podnikání a možnost pracovat a nemá se k tomu, aby tuto situaci řešila,“ stěžují si pořadatelé demonstrace Za živou hudbu!.

Lidem z hudebního průmyslu vadí chaotičnost a nekoncepčnost kroků, které vláda na jejich úkor podniká. Hygienici a epidemiologové mohou z minuty na minutu změnit opatření a s okamžitou platností ukončit právě probíhající akce, jako se tomu stalo v Ostravě v případě Nefestivalu.

Proto požadují vytvoření jasného a dlouhodobého plánu epidemiologických opatření pro hromadné akce. Také by rádi dostali od vlády parametry, ze kterých budou v budoucích měsících restrikce vycházet. Dále pak Česká obec hudební žádá úlevy na nájemném ve státních a samosprávních budovách nebo na daních týkajících se hudebního průmyslu.

Česká obec hudební posílá se svými požadavky otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi. „Vláda omezila svobodu podnikání 130 000 lidí z oblasti hudby, mezi které patří umělci, autoři, dramaturgové, promotéři, festivaly, kluby. Spousta odborných profesí hledá jakoukoli práci a odchází jinam,“ stojí v dopise.

Lidé z branže přitom poukazují na to, že v MHD nebo v nákupních centrech se také kumulují davy lidí a žádná opatření zde neplatí. „Koupaliště, sportovní utkání, nákupní centra, městské akce navštěvují tisíce lidí, lidé jezdí na dovolené na pláže, kde se kumulují, v MHD jezdí denně milion lidí, do velkých továren denně chodí tisíce lidí,“ kritizuje obec omezení akcí nad tisíc účastníků.

Vláda už v dubnu schválila první záchranný balíček pro kulturu ve výši 1,07 miliardy korun. Byl určen především pro příspěvkové organizace ministerstva kultury a subjekty, které od ministerstva dostávají dotace. Majitelé některých soukromých divadel ale poté ministra Zaorálka kritizovali za to, že nepůjde nic do sektoru, který nepobírá dotace.

Podle Zaorálka by měla ještě letos do kultury putovat formou investic další miliarda korun. Na provoz příspěvkových organizací schází Zaorálkovi podle dnešního vyjádření do konce roku půl miliardy, další půl miliardu by chtěl směrovat k filmařům.