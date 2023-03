Rajchlovci napadli auto z Ukrajiny. Řidiči spílali do „hajzlů“, zachytilo video

Vlnu reakcí vyvolala sobotní demonstrace, kdy někteří účastníci chtěli strhnout z budovy Národního muzea ukrajinskou vlajku. Představitelé strany Právo Respekt Odbornost (PRO) se však od pokusu distancovali. Ve středu také odmítli, aby byli spojováni s proruskými symboly, které na sobě měli někteří účastníci akce.

Jenže kromě strkanice před muzeem se odehrál ještě další incident. Jeden z podporovatelů na přechodě před muzeem napadl auto s ukrajinskou značkou. Demonstranti se na počátku bránili slovy, že auto na ně údajně najíždělo. Jenže jejich tvrzení vyvrátila videa, která incident zachytila.

„Hajzl, bych mu dala ty vole“

Ze záznamů je totiž jasné, že demonstrant v červeném oblečení začne bezdůvodně mlátit do kapoty stojícího auta. Důvodem zřejmě je, že auto má ukrajinskou značku a vlajku. Řidič poté vystoupil z auta, aby jej bránil před útočníkem.

Jeden z demonstrantů u Národního muzea poničil ukrajinské auto | foto: twitter.com/@Yarikk_11

Poté došlo ke konfliktu, při kterém padlo několik facek a rány pěstí. „Dej mu, dej mu. Hajzlovi jednomu, si tady bude vyskakovat. Hajzl, bych mu dala ty vole,“ podporuje agresora žena, která mezi tím skanduje: „Českou vlajku.“ K ní se přidávají další demonstranti, kteří na řidiče ukrajinského auta pokřikují: „Fašisti. Vypadni, fašisto.“

Celému incidentu přihlíželi lidé z antikonfliktního týmu ve žlutých vestách, to však útočníkovi nezabránilo, aby znovu do auta kopl. Do akce se zapojil další demonstrant, který rovněž do auta několikrát kopl. Když auto poté odjíždělo, stihl do něj útočník ještě jednou uhodit.

Redakce v souvislosti s incidentem oslovila i policii s dotazem, zda jej nějak řeší. Policejní mluvčí Violeta Siřišťová pro iDNES.cz sdělila, že zatím v případu nejsou žádné novinky a redakci odkázala na tiskovou zprávu k demonstraci.

„Jednu osobu policisté zajistili, jelikož vběhla na magistrálu a poškodila projíždějící vozidlo s ukrajinskou SPZ. V současné chvíli se celým případem zabývají pražští kriminalisté a právní kvalifikace případu bude stanovena,“ stojí v tiskové zprávě policie.