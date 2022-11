Vrabel si chce vynutit vystoupení v ČT. Policie chystá „adekvátní opatření“

„Poslal jsem dopis do ČT a požádal jsem, aby několik z nás nechali vystoupit ve svátek 17. listopadu v přímém přenosu,“ řekl Ladislav Vrabel, který organizuje protesty.

Demonstranti tak tentokrát neobsadí Václavské náměstí, ale chtějí se vydat na společný pochod od Hlavního nádraží po magistrále až před Českou televizi.

Už na poslední demonstraci 28. října zazněla i výzva k obsazení televize, podobně jako když stoupenci bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa vtrhli loni násilím do Kapitolu, protože neuznali výsledek voleb, v nichž Trump prohrál se současným prezidentem Joe Bidenem.

Popelka vyzýval k obsazení České televize

„Naše vláda, která plní zadání cizích mocností, nás chce vehnat do války s Ruskou federací. Tomu je třeba zabránit za každou cenu. Třeba i tím, že obsadíme vládní budovy a budovu České televize,“ řekl Jaroslav Popelka, který na sebe již dříve upozornil Holešovskou výzvou požadující změnu poměrů v zemi.

„Připomínám, že činnost politických stran zakázal v Německu nacistický vůdce Adolf Hitler a v Itálii fašista Benito Mussolini,“ kritizoval jeden z jeho nápadů Miloš Zeman, ještě než se stal prezidentem.

Vzhledem k takovým vyjádřením, jaké bylo to Popelkovo, nemusí být před Českou televizí 17. listopadu bezpečno. A televize s tím počítá.

ČT spolupracuje úzce s policií

„Česká televize úzce spolupracuje s Policií ČR. V minulých dnech jsme absolvovali schůzky s velením akce i obhlídky objektu. Bezpečnost jsme posílili jak navýšením televizní ochranky, tak opatřeními v oblasti pasivní bezpečnosti. ČT navíc, až na nezbytnou zpravodajskou výrobu a zajištění vysílání programů, utlumí ve čtvrtek 17.11. veškerou výrobní činnost v odpoledních a večerních časech, aby zaměstnanci nemuseli řešit obtíže při vstupu nebo odchodu z objektů,“ sdělila iDNES.cz mluvčí ČT Karolína Blinková. Od minulého týdne podle ní probíhá interní informační kampaň, aby bylo ochráněno bezpečí zaměstnanců a majetek České televize.

„Připravuje se adekvátní bezpečnostní opatření a to v rámci veškerých informací, které jsou shromážděny, a které postupně policie získává. Na základě všech těch podkladů bude připraveno bezpečnostní opatření, abychom zajistili hladký průběh 17. listopadu,“ uvedla pro iDNES.cz Eva Kropáčová, mluvčí policie hlavního města Prahy.

Na dotaz, jak bude policie postupovat, když Vrabelovi přívrženci zablokují magistrálu, odvětila: „Policie se vždy bude snažit, ať by nastala jakákoli situace kdekoli v Praze, dopravu co nejvíce zprůjezdnit tak, aby co nejméně omezovala veškeré obyvatelstvo a řidiče. To uděláme i v tomto případě.“

S českými vlajkami za jinou politiku ke Kremlu

Demonstrace Česko na 1. místě sice probíhají se záplavou českých vlajek, ale jasně na nich zaznívají požadavky za změnu politiky vůči Rusku, které rozpoutalo válečný konflikt na Ukrajině a okupuje část sousední země.

„Stojíme na pokraji 3. světové války a stojíme jako maličká, absolutně odzbrojená země proti největší zemi na světě s největším jaderným arzenálem,“ řekl Vrabel na zatím poslední demonstraci na Václavském náměstí 28. října.

Mezi požadavky protestujících za „Česko na 1. místě“ patří zajistit přímé smlouvy na dodávky plynu s Ruskou federací a vojenská neutralita země, která je v NATO. „Pokud vypukne válka mezi Západem a Východem, Česká republika se nesmí stát místem bojiště,“ tvrdí třeba na svých stránkách.

Požadují také, aby se Česká republika „osvobodila“ od přímé politické poddanosti vůči Evropské unii, Světové zdravotnické organizaci WHO a OSN.