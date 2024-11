Gaza jako Osvětim, ukrajinský „hadr“ či autoritáři. Prahu sevřely protesty

Oslavy 17. listopadu 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Od Hlavního nádraží v Praze vyrazila po 14:00 asi stovka odpůrců vlády na pochod k budově České televize. U Národního muzea se spojily s kritiky pomoci Ukrajině napadené Ruskem, na místě ale byli i sympatizanti Ukrajiny. Situaci sledovala policie.

Demonstrantům, jichž přišlo asi čtyři stovky, vadí ukrajinská vlajka vyvěšená na budově instituce a přístup vlády k podpoře Ukrajiny.

„Seru na tebe Fialo, seru na celou vládu. Tohle je naše země, nenechme si ji vzít,“ zaznělo na demonstraci za odstranění ukrajinské vlajky z budovy muzea. „Sundejte ten hadr,“ skandovaly desítky lidí.

Protest svolal na Mezinárodní den studentstva aktivista Ladislav Vrabel. Shromážděným oznámil, že po projevech chce jít na Národní třídu, kde lidé slaví 35. výročí pádu komunistického režimu.

„Půjdeme na Národní třídu, abychom požádali o vládu lidu,“ uvedl Vrabel za výkřiků proukrajinské skupiny „Ať žije svoboda“. Z pódia pod schody Národního muzea promluvil za pískotu odpůrců akce také komunista Josef Skála. Na zpochybňování sametové revoluce reagovali podporovatelé Ukrajiny skandováním jména disidenta a pozdějšího prezidenta Václava Havla.

Hovořila také učitelka Martina Bednářová, která čelila obžalobě z popírání ruských válečných zločinů na Ukrajině. Řečníci před Národním muzeem přirovnávali současný režim s okupační vládou čtyřicátých let, vzpomínali také na dobu před listopadem 1989 s tím, že země nebyla zadlužená, zdravotnictví a školství byly bezplatné.

„Stojíme tu poníženi, oklamáni a okradeni, současný režim je zlo, symbolem ukrajinská vlajka na Národním muzeu,“ uvedl jeden z nich. Další konstatoval, že nepřítelem nejsou lidé utíkající z napadené země, ale zdejší vláda.

Jednoho demonstranta od Národního muzea policisté odvedli pryč. Nejspíš kvůli oděvu. Muž měl oblečení s armádním vzorem a armádní helmu. Na Národní třídu se vydaly desítky demonstrantů, na trase je antikonfliktní tým, státní i městská policie.

Protestující chtějí poslat vládě otevřený dopis, ať vlajku Ukrajiny sundá.

Propalestinští demonstranti přirovnali Gazu k Osvětimi

Těsně před druhou hodinou se na náměstí Jana Palacha v Praze sešlo několik desítek podporovatelů Palestiny, později se vydali směrem k Národnímu divadlu. Náměstí bylo po celém jeho obvodě střeženo skupinkami policistů.

„17. listopad je svátek svobody a lidských práv, které platí taky pro Palestince. Jsou jim upírána a Palestinci jsou vražděni v genocidní válce. Izrael by měl ustoupit na základě nátlaku mezinárodního společenství,“ řekl Martin Šafek, účastník demonstrace.

Shromáždění proběhlo poklidně. Spisovatelka a režisérka Monika Le Fay citovala přeživšího holokaustu Gábora Mathé: „Sledovat Gazu, to je jako sledovat Osvětim v přímém přenosu na TikToku.“

„Nemůžeme chtít práva pro sebe a přitom mlčet, když jsou upírána jiným. Solidarita je to jediné, co dnes Palestincům můžeme dát, ale solidarita znamená alespoň naději a naděje někdy bývá bránou do lepších časů,“ prohlásil disident Petr Pospíchal.

Člen propalestinského Mezinárodního hnutí solidarity Zdeněk Jehlička uvedl, že se tu lidé sešli, aby řekli vládě „jasné ne“. „Palestina dennodenně zažívá mučení, vystěhování rodin,“ dodal. Od vlády Palestinci žádnou podporu nedostali, upozornil.

„Škoda, že když dneska studenti promluví o lidskoprávním útlaku, politicky se angažují nebo konají přímé akce na podporu Palestiny, jsou napadáni pro svou údajnou nezkušenost a mladičkou popletenost,“ řekla studentka filozofické fakulty Julie.

Tisíce lidí se sešly na demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii

Na Staroměstském náměstí se odpoledne sešlo několik tisíc lidí na demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii nazvané Chceme zůstat demokratickým srdcem střední Evropy.

Organizátoři a účastníci shromáždění chtějí necelý rok před volbami do Poslanecké sněmovny a v den výročí 17. listopadu varovat před nástupem autoritářských politiků k moci a před vývojem, který se odehrál na Slovensku či v Maďarsku.

Na demonstraci vystoupili zástupci spolku, hosté ze Slovenska či zpěvák David Koller. Videopozdrav zaslala bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Spolek Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo hnutí ANO vedené pozdějším premiérem Andrejem Babišem. Při protestech Milion chvilek kritizoval Babiše za nedodržování předvolebních slibů, střet zájmů nebo stíhání v kauze Čapí hnízdo, a žádal jeho demisi.

Dvakrát jeho příznivci zaplnili Letenskou pláň v Praze a scházeli se na protestech v desítkách dalších měst, Babiše ale k rezignaci nedonutili.