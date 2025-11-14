Voliči ANO a Motoristů jsou po volbách spokojenější s fungováním demokracie

S fungováním demokracie v Česku je spokojeno 47 procent lidí, u zbylých 53 procent naopak panuje nespokojenost. Průzkum agentury STEM, který se konal po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny, ukázal, že subjektivní vnímání hodnot jako demokracie silně ovlivňuje aktuální situace v zemi – politická i ekonomická.
Oproti výsledkům průzkumu z minulého roku počet respondentů spokojených s fungováním demokracie stoupl o 7 procentních bodů. Letos také klesl počet lidí, kteří deklarují svůj postoj jako rozhodně nespokojený.

Mírné navýšení míry spokojenosti s fungováním demokracie je patrné u voličů stran pravděpodobné budoucí vládní koalice – zejména voličů ANO a Motoristů. S ANO a Motoristy skládá vládu ještě SPD. Postoj voličů vládní koalice v demisi a Pirátů se od minulého roku nijak nezměnil a svůj postoj k demokracii v zemi hodnotí jako kladný.

„Posílení spokojenosti s fungováním demokracie souvisí s tím, že část veřejnosti se nyní dívá pozitivněji na současnou situaci a méně často vidí vývoj u nás jako nesprávný,“ uvedla analytička STEM Jitka Uhrová. „Spokojenost voličů hnutí ANO s výsledky říjnových voleb se promítá i do obecnějších postojů,“ dodala.

Nejkladněji fungování hodnotí voliči hnutí STAN (85 procent). Voliči SPD k němu přistupují nejkritičtěji (15 procent). Po Starostech následuje voličská základna koalice SPOLU (80 procent), Pirátů (79 procent), Motoristů (45 procent) a na předposledním místě voliči ANO, vítěze sněmovních voleb (39 procent).

Se spokojeností ohledně fungování demokracie úzce souvisí i demografické a socioekonomické podmínky respondentů. Podle agentury STEM nejvyšší nespokojenost s fungováním demokracie panuje u lidí starších šedesáti let, lidí s nižším vzděláním bez maturity a lidí s horší ekonomickou situací.

Agentura provádí i časové srovnání pohledu na demokracii od 90. let. Výrazně vyšší nespokojenost panovala v době vlády Petra Nečase, který byl premiérem v letech 2010 až 2013. Nespokojenost může být spojena s frustrací, vztekem vůči aktuálnímu politickému uspořádání nebo celkovou nejistotou.

S mírou občanských svobod v zemi jsou nejvíce spokojeni voliči SPOLU, STAN a Pirátů. Občanské svobody hodnotí jako „dostatečně zajištěny“. Naopak voliči SPD mají tendenci vnímat občanské svobody jako nedostatečné.

