Voliči ANO a Motoristů jsou po volbách spokojenější s fungováním demokracie

Oproti výsledkům průzkumu z minulého roku počet respondentů spokojených s fungováním demokracie stoupl o 7 procentních bodů. Letos také klesl počet lidí, kteří deklarují svůj postoj jako rozhodně nespokojený.
Mírné navýšení míry spokojenosti s fungováním demokracie je patrné u voličů stran pravděpodobné budoucí vládní koalice – zejména voličů ANO a Motoristů. S ANO a Motoristy skládá vládu ještě SPD. Postoj voličů vládní koalice v demisi a Pirátů se od minulého roku nijak nezměnil a svůj postoj k demokracii v zemi hodnotí jako kladný.
„Posílení spokojenosti s fungováním demokracie souvisí s tím, že část veřejnosti se nyní dívá pozitivněji na současnou situaci a méně často vidí vývoj u nás jako nesprávný,“ uvedla analytička STEM Jitka Uhrová. „Spokojenost voličů hnutí ANO s výsledky říjnových voleb se promítá i do obecnějších postojů,“ dodala.
Nejkladněji fungování hodnotí voliči hnutí STAN (85 procent). Voliči SPD k němu přistupují nejkritičtěji (15 procent). Po Starostech následuje voličská základna koalice SPOLU (80 procent), Pirátů (79 procent), Motoristů (45 procent) a na předposledním místě voliči ANO, vítěze sněmovních voleb (39 procent).
Se spokojeností ohledně fungování demokracie úzce souvisí i demografické a socioekonomické podmínky respondentů. Podle agentury STEM nejvyšší nespokojenost s fungováním demokracie panuje u lidí starších šedesáti let, lidí s nižším vzděláním bez maturity a lidí s horší ekonomickou situací.
Agentura provádí i časové srovnání pohledu na demokracii od 90. let. Výrazně vyšší nespokojenost panovala v době vlády Petra Nečase, který byl premiérem v letech 2010 až 2013. Nespokojenost může být spojena s frustrací, vztekem vůči aktuálnímu politickému uspořádání nebo celkovou nejistotou.
S mírou občanských svobod v zemi jsou nejvíce spokojeni voliči SPOLU, STAN a Pirátů. Občanské svobody hodnotí jako „dostatečně zajištěny“. Naopak voliči SPD mají tendenci vnímat občanské svobody jako nedostatečné.