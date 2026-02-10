RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Česká porodnost padá na historická minima a podle Kučery už nejde o krátkodobý výkyv. „Je to zásadní strukturální změna… návrat nad 1,5 dítěte na ženu bude velmi obtížný, pokud ne nemožný,“ říká.
Debata se tak znovu vrací k otázce, zda Česko „vymírá“. Demograf ale brzdí apokalyptické závěry: „Ne nutně. Snižování počtu obyvatel nemusí být problém tak, jak si ho dnes představujeme.“
Tři miliardy humanoidních robotů
Připouští, že to zní provokativně – zvlášť když politici opakují mantru o nutnosti vyšší porodnosti. Jenže svět se podle něj mění rychleji, než stíháme přepisovat vládní programy.
„V roce 2050 mohou být na světě až tři miliardy humanoidních robotů,“ upozorňuje a naznačuje, že část práce převezmou technologie. To ale otevírá další otázku: pokud ubude lidí v produktivním věku, kdo zaplatí důchody? Odpověď je podle něj nevyhnutelná. „Zdanění robotické práce bude nutné,“ míní.
Porodnost přitom netlačí dolů jen peníze. „Dominuje nejistota, dostupnost bydlení, kariéra a příjem,“ shrnuje a upozorňuje i na kulturní posun. Ideál dvou dětí se v české společnosti dlouho drží, mění se však ochota vůbec rodičovství podstoupit.
„Zásadně roste dobrovolná bezdětnost,“ říká. A čísla jsou výmluvná: „V generaci žen narozených v první polovině 80. let je bezdětnost kolem 16 až 17 procent, ve Španělsku až 25 procent.“
Promarněné roky
Pokud by se podobný trend posunul i u nás, dopad na celkovou plodnost je matematicky neúprosný. „Když budeme na 20 procentech a všichni, kdo děti chtějí, budou mít dvě, plodnost vyjde 1,6,“ vypočítává.
Druhá část problému se podle něj neřeší v porodnici, ale v pečovatelských domech. Česko promarnilo roky, kdy šlo stárnutí populace chytře „předehrát“ investicemi do infrastruktury a personálu.
„Máme poslední šanci se připravit. Náraz přijde po roce 2030,“ varuje. Nejde přitom o žádnou demografickou záhadu – silné ročníky narozené na počátku 70. let začnou hromadně odcházet do důchodu a stát na to musí reagovat.
Problém ale nespočívá jen v počtu seniorů. „Zítřejší staří nebudou ti dnešní,“ upozorňuje. Generace s menším počtem dětí a slabší rodinnou sítí bude mnohem více odkázána na stát. A ten si podle demografa musí vybrat: buď začne plánovat teď, nebo bude po roce 2030 hasit krizi.
Co by měla nová vláda v demografii podniknout? Poslouchají politici odborníky? Budou na naše penze vydělávat roboti? A čekají nás v budoucnu i dobré zprávy? I o tom mluvil Tomáš Kučera v Rozstřelu.