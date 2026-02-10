Menší Česko může být výhodou, říká demograf o vymírání národa

Autor:
Vysíláme   10:00
Česko míří pod hranici 1,3 dítěte na ženu a demograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Kučera mluví o strukturálním zlomu, který se bude jen těžko obracet. Paradoxně ale varuje před jednoduchým strašením „vymíráním“. Menší populace podle něj může být za určitých okolností i výhodou. Skutečný problém přijde až po roce 2030 – a stát na něj zdaleka není připraven.

Česká porodnost padá na historická minima a podle Kučery už nejde o krátkodobý výkyv. „Je to zásadní strukturální změna… návrat nad 1,5 dítěte na ženu bude velmi obtížný, pokud ne nemožný,“ říká.

Debata se tak znovu vrací k otázce, zda Česko „vymírá“. Demograf ale brzdí apokalyptické závěry: „Ne nutně. Snižování počtu obyvatel nemusí být problém tak, jak si ho dnes představujeme.“

Tři miliardy humanoidních robotů

Připouští, že to zní provokativně – zvlášť když politici opakují mantru o nutnosti vyšší porodnosti. Jenže svět se podle něj mění rychleji, než stíháme přepisovat vládní programy.

„V roce 2050 mohou být na světě až tři miliardy humanoidních robotů,“ upozorňuje a naznačuje, že část práce převezmou technologie. To ale otevírá další otázku: pokud ubude lidí v produktivním věku, kdo zaplatí důchody? Odpověď je podle něj nevyhnutelná. „Zdanění robotické práce bude nutné,“ míní.

Porodnost přitom netlačí dolů jen peníze. „Dominuje nejistota, dostupnost bydlení, kariéra a příjem,“ shrnuje a upozorňuje i na kulturní posun. Ideál dvou dětí se v české společnosti dlouho drží, mění se však ochota vůbec rodičovství podstoupit.

„Zásadně roste dobrovolná bezdětnost,“ říká. A čísla jsou výmluvná: „V generaci žen narozených v první polovině 80. let je bezdětnost kolem 16 až 17 procent, ve Španělsku až 25 procent.“

Promarněné roky

Pokud by se podobný trend posunul i u nás, dopad na celkovou plodnost je matematicky neúprosný. „Když budeme na 20 procentech a všichni, kdo děti chtějí, budou mít dvě, plodnost vyjde 1,6,“ vypočítává.

Druhá část problému se podle něj neřeší v porodnici, ale v pečovatelských domech. Česko promarnilo roky, kdy šlo stárnutí populace chytře „předehrát“ investicemi do infrastruktury a personálu.

„Máme poslední šanci se připravit. Náraz přijde po roce 2030,“ varuje. Nejde přitom o žádnou demografickou záhadu – silné ročníky narozené na počátku 70. let začnou hromadně odcházet do důchodu a stát na to musí reagovat.

Problém ale nespočívá jen v počtu seniorů. „Zítřejší staří nebudou ti dnešní,“ upozorňuje. Generace s menším počtem dětí a slabší rodinnou sítí bude mnohem více odkázána na stát. A ten si podle demografa musí vybrat: buď začne plánovat teď, nebo bude po roce 2030 hasit krizi.

Co by měla nová vláda v demografii podniknout? Poslouchají politici odborníky? Budou na naše penze vydělávat roboti? A čekají nás v budoucnu i dobré zprávy? I o tom mluvil Tomáš Kučera v Rozstřelu.

