Vláda Petra Fialy podá demisi, Andrej Babiš chce mít novou do konce listopadu

Josef Kopecký
  5:47
Končící vláda premiéra Petra Fialy na čtvrtečním dopoledním jednání rozhodne o své demisi. Podle Ústavy České republiky to musí udělat po ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny. Teprve po demisi končí vlády může prezident jmenovat nového premiéra.
Premiér Petr Fiala přichází na jednání vlády, poslední před volbami do Sněmovny...

Premiér Petr Fiala přichází na jednání vlády, poslední před volbami do Sněmovny (30. září 2025) | foto: ČTK

Premiér Petr Fiala po jednání vlády (23. července 2025)
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...
Poprvé po sněmovních volbách se sešla vláda. Na snímku premiér Petr Fiala a...
Premiér Petr Fiala a ministr životního prostředí Petr Hladik z KDU-ČSL po...
Prezident Petra Pavel zatím jen pověřil jednáním o sestavení vlády vítěze voleb, šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

ANO uzavřelo koaliční smlouvu s hnutím SPD a Motoristy sobě. Předsedu SPD Tomia Okamuru nová koalice ve středu v tajné volby 107 hlasy zvolila do čela Poslanecké sněmovny.

Poslanci zvolili Tomia Okamuru do čela Sněmovny, místopředsedy Nacher a Barták

Novou vládu by chtěl Babiš mít sestavenou do konce listopadu. Politici ANO, SPD a Motoristé se zatím dohodli na počtu míst v příští vládě. Devět míst, včetně premiéra, obsadí ANO, tři SPD, Motoristé čtyři.

Končící Fialovu vláda složenou ze SPOLU, hnutí STAN a Pirátů, kteří z ní před rokem odešli, jmenoval exprezident Miloš Zeman 17. prosince 2021.

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

6. listopadu 2025  5:47

