„To, že si za Turkem Babiš nestojí může ukazovat ten střet v koalici. Velice také oceňuji, že pan Turek hledá nový kariérní postup. Myslím si, že ty zavařovačky by mu velice šly, když má takhle vytrénovanou silnou pravačku,“ uvedla Katerina Demetrashvili v narážce na to, že Turek získal v minulých dnech dodatečné povolení ke dvěma černým stavbám v pražské Dubči, ve kterých podle svých slov chce vyrábět mošty a zavařeniny.
„Vždycky tyhle ty narážky, to je tak hloupé, naivní a dětinské. My se tady bavíme o Ústavě a vy to snižujete na úroveň žáků druhé třídy,“ reagoval na slova pirátské poslankyně Rajchl.
Turek zlegalizoval černé stavby. Chce v nich vyrábět mošty a zavařeniny
Kompetenční žalobu nicméně razantně odmítá jak premiér Babiš, tak předseda Motoristů Petr Macinka.
Rajchl, který je součástí klubu SPD, si myslí, že jmenování Turka je ústavní povinností prezidenta. „Jsem velmi silně proti tomu, aby tady prezident mluvil do složení vlády. Přijde mi to neopodstatněné,“ uvedl s tím, že by žalobu podpořil.
Také podle Demetrashvili by měl Babiš podat kompetenční žalobu. „Je to ale čistě na rozhodnutí pana premiéra,“ uvedla.
Boj o velvyslance i seškrtání rozpočtu Hradu. Jak může eskalovat spor o Turka?
Babiš ve středu po novoročním obědě s prezidentem řekl, že se snažil Turka u prezidenta prosadit. To však nevyšlo. Prozatím se tak Turek ministrem nestane. Prezidentovi vadí jeho výroky.
„Filip Turek svým veřejným vystupováním, výroky a chováním vytváří u významné části veřejnosti přesvědčení, že tak bagatelizuje jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí genocidu milionů nevinných lidí,“ uvedl Petr Pavel ve vyjádření.