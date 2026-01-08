Pirátka „vyzdvihla“ Turkovu vytrénovanou pravačku. Dětinské, reagoval Rajchl

  21:03
Poslanec Jindřich Rajchl (PRO) se opět dostal do konfliktu s pirátskou kolegyní Katerinou Demetrashvili. Přestože se v pořadu 360° na CNN Prima News shodli, že by premiér Andrej Babiš by měl podat kompetenční žalobu na prezidenta Petra Pavla kvůli tomu, že poslance Filipa Turka za Motoristy nechce jmenovat ministrem, kvůli témuž politikovi se přece jen i poškorpili.

„To, že si za Turkem Babiš nestojí může ukazovat ten střet v koalici. Velice také oceňuji, že pan Turek hledá nový kariérní postup. Myslím si, že ty zavařovačky by mu velice šly, když má takhle vytrénovanou silnou pravačku,“ uvedla Katerina Demetrashvili v narážce na to, že Turek získal v minulých dnech dodatečné povolení ke dvěma černým stavbám v pražské Dubči, ve kterých podle svých slov chce vyrábět mošty a zavařeniny.

„Vždycky tyhle ty narážky, to je tak hloupé, naivní a dětinské. My se tady bavíme o Ústavě a vy to snižujete na úroveň žáků druhé třídy,“ reagoval na slova pirátské poslankyně Rajchl.

Turek zlegalizoval černé stavby. Chce v nich vyrábět mošty a zavařeniny

Kompetenční žalobu nicméně razantně odmítá jak premiér Babiš, tak předseda Motoristů Petr Macinka.

Rajchl, který je součástí klubu SPD, si myslí, že jmenování Turka je ústavní povinností prezidenta. „Jsem velmi silně proti tomu, aby tady prezident mluvil do složení vlády. Přijde mi to neopodstatněné,“ uvedl s tím, že by žalobu podpořil.

Také podle Demetrashvili by měl Babiš podat kompetenční žalobu. „Je to ale čistě na rozhodnutí pana premiéra,“ uvedla.

Boj o velvyslance i seškrtání rozpočtu Hradu. Jak může eskalovat spor o Turka?

Babiš ve středu po novoročním obědě s prezidentem řekl, že se snažil Turka u prezidenta prosadit. To však nevyšlo. Prozatím se tak Turek ministrem nestane. Prezidentovi vadí jeho výroky.

„Filip Turek svým veřejným vystupováním, výroky a chováním vytváří u významné části veřejnosti přesvědčení, že tak bagatelizuje jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí genocidu milionů nevinných lidí,“ uvedl Petr Pavel ve vyjádření.

Jindřich Rajchl /PRO/ a Katerina Demetrashvili /Piráti/ v pořadu 360° na CNN Prima News (8. ledna 2026)
Katerina Demetrashvili je česká studentka a politička, od října 2025 poslankyně Poslanecké sněmovny. Je členkou republikového výboru České pirátské strany a místopředsedkyní Mladého Pirátstva. Studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. (30. října 2025)
Katerina Demetrashvili ve volebním štábu Pirátů. Kamarádi jí gratulují k úspěchu. (4. října 2025)
Předsedou strany PRO se opět stal její zakladatel Jindřich Rajchl. (6. prosince 2025)
