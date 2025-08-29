Lidí s demencí rok od roku přibývá. Podle odhadů České alzheimerovské společnosti jich ke konci loňského roku bylo v Česku téměř 180 tisíc. Skutečně léčených pacientů bylo podle nejnovějších statistik ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) z konce roku 2023 více než 128 tisíc. Předpovědi hovoří o tom, že v roce 2050 u nás může žít až 300 tisíc lidí s nějakou formou demence.
Vliv má i dědičnost, poškození mozku opakovanými údery či pády, hormony a také dosažený stupeň vzdělání. Ukázalo se totiž, že trénovaný mozek je vůči této chorobě odolnější.