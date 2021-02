Ženy si mohou odebrat samy stěr z děložního čípku a poslat ho do laboratoře

8:57

Ženy ve věku 50 až 65 let, které nechodí pravidelně na preventivní gynekologické prohlídky, budou ode dneška dostávat poštou samoodběrové sady. Pomocí nich si mohou samy odebrat stěr z děložního čípku a odeslat ho na vyšetření do laboratoře. Pravidelně na tyto kontroly podle ÚZIS chodí jen 35 procent žen nad 50 let.