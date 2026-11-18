Data podle něj svědčí mimo jiné o tom, že česká justice netrpí nedostatkem soudců.
„Letošní zpráva potvrzuje, že české soudnictví si nadále udržuje stabilitu a efektivní fungování. Justice obecně není přetížená,“ uvedl Tejc. „Délky řízení zůstávají ve většině oblastí stabilně nízké a mnohdy se pohybují na historických minimech,“ zhodnotil statistiky.
Plánovaný počet soudců je dlouhodobě 3063. Počet soudců, které ministerstvo eviduje, je o něco nižší. U okresních soudů loni reálně působilo 1638 soudců, u krajských 897, u vrchních dalších 152. Na vrcholku soustavy pracovalo 69 soudců u Nejvyššího soudu a 38 u Nejvyššího správního soudu.
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„Je jednoznačné, že česká justice v tuto chvíli netrpí nedostatkem soudců, a to ani v mezinárodním srovnání. Naplněnost je 99 procent,“ prohlásil Tejc. Zároveň přislíbil ještě jednu letošní jmenovací etapu 15 až 16 nových soudců, a to v prosinci, pokud k tomu bude mít Hrad kapacitu.
Průměrná délka civilního řízení klesá u okresních soudů od roku 2020. Loni tuto agendu nejrychleji rozhodovaly okresní soudy spadající pod Krajský soud v Plzni, kterým to od obdržení věci do jejího vyřešení trvalo v průměru 180 dní. Naopak nejdéle – 280 dní – se s ní potýkaly soudy spadající pod brněnský krajský soud.
Rychlejší byla odvolací i civilní řízení
Také průměrná délka trestního řízení se u okresních soudů snižuje delší dobu, konkrétně od roku 2021. Loni si nejrychleji počínaly soudy v gesci královéhradeckého krajského soudu, kterým trestní řízení zabralo v průměru 105 dní. Nejdéle – 181 dní – na rozhodnutí čekali účastníci trestních řízení v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení, soudy pravomocně ukončily 47,52 procenta případů.
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V opatrovnické agendě, tedy například u otázek svéprávnosti nebo péče o děti, rozhodovaly okresní soudy v průměru za 111 dní, tedy o tři dny rychleji než předloni. I zde trvala rozhodnutí nejdéle soudům v Jihomoravském kraji.
Řízení byla loni kratší i u krajských soudů, vzhledem ke složitosti řešených věcí však zůstávala i nadále podstatně delší než u soudů okresních. Civilní řízení v prvním stupni tam trvalo průměrně 689 dní, meziročně o 54 dní méně.
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Odvolací civilní řízení se zkrátila o týden na 107 dní. Prvostupňové trestní řízení zabralo 386 dní, což je o 88 dní méně než předloni. Průměrná délka odvolacích trestních řízení, v nichž se nejčastěji přezkoumávají krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a podvody, se o den prodloužila na 54 dní.
Správní řízení se zkrátilo o 73 dní na průměrných 263 dní. Nejrychlejší byl v tomto ohledu Krajský soud v Hradci Králové, nejpomalejší Krajský soud v Brně.